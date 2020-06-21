Суд отпустил фигуранта дела об убийстве "Сармата" отдохнуть на море

Суд отпустил на море одного из фигурантов дела об убийстве "Сармата"

Бердянский горрайонный суд отпустил на отдых к морю обвиняемого в организации убийства ветерана АТО на Донбассе Виталия Олешко с позывным "Сармат" Евгения Бродского, который находится под домашним арестом.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на постановление суда, полученное от побратимов погибшего. Суд отпустил Бродского на 5 дней – до 22 июня включительно.

В документе отмечается, что в суд с соответствующим ходатайством обратился адвокат обвиняемого, отметив, что Бродскому с детьми якобы необходимо пройти оздоровление в городе Бердянск. По адресу, который указал защитник, находится база отдыха Sun resort.

"Мы узнали, что он празднует свой день рождения на косе, где база отдыха Sun resort. Звонили официально через 102 по поводу нарушения домашнего ночного ареста, а после уже узнали об этом постановлении. Я так понимаю, что Бердянский суд вообще сошел с ума", – рассказал побратим "Сармата" Антон Пшеничный.

По его мнению, Бродского отпустили для встречи с другими фигурантами дела. Ранее суд освободил из-под стражи четырех обвиняемых, среди которых Михаил Сигида, который отбывает домашний арест в Бердянске.

"Учитывая, что Сигида сейчас тоже находится в Бердянске, сами понимаете, что в такие случайности мы не верим", – добавил Пшеничный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области выстрелом в спину убили ветерана АТО Виталия Олешко.

В деле есть 11 фигурантов. В организации убийства обвиняют Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виталия Власюка. В совершении преступления – Артема Матюшина, Владимира Обухова, Николая Ломаку, Максима Владимиренкова. Еще двое – Денис Зеленкин и Тарас Мовчан – могли следить за "Сарматом".