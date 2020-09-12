Суд над Маркивым в Италии: защита предоставила новые доказательства невиновности украинца

Защита воина НГУ Виталия Маркива, которого незаконно приговорили в Италии к 24 годам заключения за убийство иностранных репортеров на Донбассе, подала в апелляционный суд присяжных Милана новые оправдательные доказательства своего подзащитного.

Как пишет "Радио Свобода", документы были предоставлены, в соответствии с юридической процедурой, накануне апелляционного процесса, который начнется в Милане 29 сентября. В частности, суд второй инстанции будет рассматривать ходатайство об обжаловании обвинительного приговора защитнику Украины.

Как сообщили защитники Маркива, в основе нового доказательного материала лежат выводы журналистского расследования, которые вошли в фильм The wrong place ("Не в том месте, не в то время") о деле Роккелли – Маркива.

Речь идет о нескольких экспериментах: один касается визуального контроля с горы Карачун (позиции украинских войск) на место гибели репортеров у керамического завода, второй – баллистическое испытание по поводу дальности стрельбы из различных видов оружия.

Эти исследования с участием итальянских экспертов научно подтвердили, что нацгвардеец Маркив с Карачуна не мог различать человеческие фигуры у керамического завода и целиться и попасть в них на расстоянии около 1 800 метров из имеющегося у солдата автомата АК-74.

Адвокаты также просят привлечь к рассмотрению дела эксперименты, использованные в фильме, или фрагмент ленты, заслушать новых свидетелей-участников фильма (включая экспертов), а в случае необходимости, и режиссера-документалиста Кристиано Тинацци.

Защитники солдата Маркива снова просят суд провести расследование на месте гибели репортеров возле города Славянска. Если апелляционный суд в Милане привлечет к процессу фильм с подробным картографическим изображением местности, то такое расследование, возможно, не понадобится, высказали предположение представители защиты.

Дополнительные доказательства в суд второй инстанции предоставляют и адвокаты государства Украина. Их материал базируется на результатах расследования украинского МВД. Они, в частности, акцентируют внимание на звуковом следственном эксперименте, который показал, что обстрел начался со стороны пророссийских террористов, а не с украинских позиций, как это утверждают присяжные суда города Павия, где был вынесен приговор Маркиву.

Защитники надеются, что новые доказательные данные станут дополнительным материалом, чтобы убедить апелляционный суд вынести оправдательный приговор украинцу. Будут ли эти доказательства приобщены к рассмотрению дела в Милане, должен решить судья.

Согласно процессуальной процедуре, на стадии апелляции ожидают не более пяти судебных заседаний. На первом из них, 29 сентября, кроме организационных вопросов, предусматривают выступление представителя суда об общем состоянии дела Роккеллли – Маркив и доклад генерального прокурора.

На втором заседании, 1 октября, слово предоставят стороне потерпевших и гражданских истцов. Затем будет назначен день для стороны защиты. Следующие заседания будут посвящены слушанию новых свидетелей, если таких привлекут, или же судебным дебатам сторон и объявлению вердикта.

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