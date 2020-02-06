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7 февраля • обновлено в 07:41
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Строят блиндажи и подтягивают минометы: террористы "поселились" в жилых домах на Донбассе

2.7т
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Террористы на Донбассе пошли на новую подлость против Объединенных сил – они начинают обустраивать себе новые позиции, используя для этого дома мирного население.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместно центра по контролю и координации сторон, со ссылкой на данные миссии ОБСЕ. Соответствующий пост размещен на странице ООС в Facebook.

"3 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал недавно построенный подземный блиндаж у дома на востоко-северо-восток от н. п. Сосновское (неподконтрольное правительству, 78 км к югу от Донецка), – говорится в сообщении.

Террористы обустраивают новые позиции на Донбассе

Террористы обустраивают новые позиции на Донбассе

При этом беспилотник зафиксировал, что в том же населенном пункте члены вооруженных формирований РФ использовали не менее 6 других гражданских зданий.

В частности, у нескольких из них были припаркованы автомобили и военные грузовики. Кроме этого, БПЛА также обнаружил 1 бронетранспортер и 1 буксируемый миномет.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации грубо нарушают нормы международного гуманитарного права", – заявили в украинской стороне СЦКК.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска на Донбассе с еще большей силой обстреливают позиции Объединенных сил, а также населенные пункты. В то же время они продолжают стягивать новую технику к линии разграничения и устраивать провокации для ВСУ.

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Автор
Марта Рок
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ОБСЕ ООС террористы "ДНР"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не отбешитесь, все равно кара вас настигнет... срока давности по вашим преступлениям нет...
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zhukov vanya
zhukov vanya
Zhikharev Dmitry, Ты мне напоминаешь Юродивого который ходит по городу,цепляется к гражданам,да выкрикивает разную херню.
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