Стреляли 4 человека: в деле об убийстве ребенка копами наметился прорыв

Государственное бюро расследований готово через один-два месяца завершить досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова полицейскими в Переяслав-Хмельницком.

Такое заявление сделал руководитель ГБР Роман Труба во время встречи с членами парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности во вторник, 17 сентября, сообщает "ТСН".

"Через месяц-два мы объявим о завершении досудебного расследования и определимся с окончательной квалификации действий каждого из участников, ведь мы знаем, что на месте происшествия было четыре человека, и каждый из них стрелял. Поэтому только с помощью экспертиз мы прийдем к выводу, кто именно совершил смертельный выстрел", – поделился он.

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Труба заверил, что экспертизы по делу уже на финальной стадии.

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