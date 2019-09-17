Стреляли 4 человека: в деле об убийстве ребенка копами наметился прорыв

Государственное бюро расследований готово через один-два месяца завершить досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова полицейскими в Переяслав-Хмельницком.
Такое заявление сделал руководитель ГБР Роман Труба во время встречи с членами парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности во вторник, 17 сентября, сообщает "ТСН".
"Через месяц-два мы объявим о завершении досудебного расследования и определимся с окончательной квалификации действий каждого из участников, ведь мы знаем, что на месте происшествия было четыре человека, и каждый из них стрелял. Поэтому только с помощью экспертиз мы прийдем к выводу, кто именно совершил смертельный выстрел", – поделился он.
Кирилл Тлявов: в деле об убийстве наметился прорыв
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Труба заверил, что экспертизы по делу уже на финальной стадии.
Убийство Кирилла Тлявова: Труба сделал заявление
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Как писал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Вскоре подозрение объявили другу задержанных полицейских Дмитрию Кривошее. Четвертое подозрение объявили подростку, который также был на месте преступления.
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