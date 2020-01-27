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27 января • обновлено в 19:45
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Стрелял по мирным и военным: СБУ задержала гранатометчика "ДНР". Видео

1.8т
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали террориста "ДНР", который в течение двух лет обстреливал позиции украинских военных.

С началом вооруженной агрессии России на Донбассе житель Горловки присоединился к пророссийским террористам и входил в так называемый "1 армейский корпус ДНР". Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Установлено, что он принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6\7".

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СБУ задержала гранатометчика "ДНР"

СБУ задержала гранатометчика "ДНР"

Скриншот из видео

В 2016 году террорист был комиссован после ранения в голову, а в 2019 прибыл в Мариуполь для поиска работы, где его и задержали правоохранители.

В рамках открытого уголовного производства задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт в отношении него передали в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве правоохранители задержали террориста "ДНР", который накануне стрелял в полицейских и ранил 25-летнего участкового офицера.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Теги
Служба безопасности Украины террористы "ДНР"
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А снайпера там рядом небыло , а то кастрюли чубажо-пые ,дюжа всё наигранно
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сначало воюют...убивают мирных жителей Украины, а потом едут в Украину работать. А почему не на Расию?!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
В голову ему таки сильно попало! Или это рюзге мир так его моСк искривил?
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