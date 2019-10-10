"Все идет к капитуляции": Стрелков заговорил о конце "Л/ДНР"

Один из первых главарей террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил – ситуация на Донбассе свидетельствует о том, что капитулировать будут псевдореспублики, а не Украина.

В комментарии пропагандистскому изданию URA.RU он подчеркнул, что в этом якобы заинтересована и Россия.

"Такие войны должны заканчиваться чьей-то победой, по-другому не бывает. Поэтому в примирение на Донбассе я верю только с точки зрения того, что будут либо разбиты войска "ДНР" и "ЛНР", либо принуждены к миру киевские ребята. Пока все идет к капитуляции "ДНР" и "ЛНР", – сказал Стрелков.

Игорь Гиркин ТСН

Он также озвучил версию о том, что Кремль любыми способами попытается запихнуть разрушенные войной территории обратно в Украину, мотивируя это стремлением к перемирию.

"Пока о капитуляции Киева речи не идет. Речь идет о том, что Кремль пытается всеми силами избавиться от "ДНР" и "ЛНР", запихнуть их обратно в Украину и замаскировать это предательство мирными договоренностями", – добавил террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Гиркин выразил уверенность в том, что Украина и международное сообщество вынудит президента России Владимира Путина прекратить оккупацию Крыма и Донбасса.

Также террорист признался, что боевики без боя сбежали с позиций на хуторе Петровском на Донбассе. По его словам, эти позиции оккупанты из 1-го корпуса "народной милиции ДНР" удерживали на протяжении пяти лет.

По словам Гиркина, в зоне проведения ООС на Донбассе потери российско-оккупационных войск выросли в три-четыре раза. Украинские военнослужащие буквально "смешивают с землей" оккупантов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram