Стрелков рассказал о массовых подрывах террористов "Л/ДНР" на своих минах

Экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) раскрыл масштабные потери террористов "ДНР" во время перемирия.

Причина – подрыв на собственных минах, написал он на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Скриншот сообщения боевика обнародовал в Telegram блогер Vitauskas.

"Сводка по "ДНР": общие потери за три подрыва: 27 человек "200-300". 10 "200-х" так вроде и остались без изменений. Не исключено, что погибших больше на 2-3 человека за счет скончавшихся в госпиталях", – написал Гиркин.

Кроме того, он возмутился из-за того, что ВСУ успешно рассекречивают минные поля оккупантов, а главари "Л/ДНР" никак не могут этому помешать.

"Командованию в тылу это и не нужно (большинство "кураторов" немедленно начнет "стремительное наступление к границе" в случае полномасштабной атаки противника). Идет хорошо спланированная подготовка к штурму", – испугался Гиркин, намекнув, что силы террористов и защитников Украины уже неравны.

Блогер Vitauskas с сарказмом прокомментировал панический пост Гиркина, подметив, что современные российские боевики продолжают практику своих советских предшественников.

"Славными дорогами "дидов"! Российские террористы в соответствии с опытом "великого полководца" Жукова решили разминировать свои минные поля личным составом. В результате 27 террористов выведены из строя. 10 – откобзонились, остальные пока нет", – написал он.

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