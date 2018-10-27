Стрелял по полиции: под Запорожьем задержан опасный уголовник

В Запорожской области ранее судимый мужчина нанес тяжелые ранения своему знакомому, а потом, убегая от полицейских, открыл по ним огонь.

Как сообщает пресс-служба полиции области, инцидент произошел 26 октября в городе Энергодар в одной из квартир на улице Молодежной. Здесь вспыхнул конфликт с хозяином 1975 года рождения. Преступник дважды выстрелил в сторону знакомого. Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу с диагнозом "проникающее ранение глаза".

Стрелком оказался ранее судимый житель Энергодара 1992 года рождения. Он пытался скрыться в сторону промышленной зоны возле Энергодарского шоссе. "На требования остановиться он угрожал оружием и потом начал стрелять в полицейских. Он стрелял, несмотря на неоднократные требования прекратить огонь и предупредительные выстрелы", - рассказали в полиции.

Правоохранителям пришлось применить оружие, после чего его доставили в больницу с диагнозом "непроникающее травматическое ранение шеи". По данным полиции, преступника задержали в порядке ст.208 уголовного процессуального кодекса Украины в состоянии алкогольного опьянения, он не был госпитализирован.

Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). В действиях подозреваемого усматриваются также признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Украины ("Сопротивление работнику правоохранительного органа"). Продолжается досудебное расследование.

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