Поставят "ручного" начальника полиции? Появились эксклюзивные данные о стрельбе в Мукачево

На фоне перестрелки в Мукачево (Закарпатская область) депутат Верховной Рады IX созыва Виктор Балога хочет добиться назначения "ручного" начальника местной полиции.

Это и повлекло бурную реакцию на инцидент горсовета, который возглавляет сын нардепа – Андрей Балога. Об этом сообщил источник OBOZREVATEL.

Отметим, после стрельбы, произошедшей утром 7 февраля в районе улицы Сеченова, Мукачевский городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому за "личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации". Депутаты попросили направить в город спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии.

Фото с места преступления Пресс-служба полиции

В ходе нападения на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-депутатом Михаилом Ланьо, огонь открывали из автомата и пистолета, также была использована светошумовая граната.

В результате Пашкуляк был ранен в плечо, а Николай Смужаница, предварительно, в область таза.

OBOZREVATEL публикует эксклюзивные фото использованного оружия:

Пистолет Smith & Wesson Bodyguard 380

Автомат, вероятно, АК-74 калибра 5,45 мм

Как писал OBOZREVATEL, ранее полиция проинформировала, что в ходе стрельбы пострадали 24-летний и 40-летний жители Мукачево. Они находятся в медучреждениях. Один из них в реанимации, его состояние тяжелое.

Активист Сергей Самиляк из Мукачево заявил, что в городе фактически криминогенная катастрофа.

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