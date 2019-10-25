Стрельба в Харькове: убитый проходил свидетелем по делу Вороненкова

В перестрелке в Харькове 25 октября был убит Владимир Борох – один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщил адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина, говорится на странице "Ґрати" в Facebook.

"Летом 2017 года полиция задержала Владимира Бороха вместе с еще одним харьковчанином Александром Лосем. Последнего подозревают в пособничестве в убийстве Дениса Вороненкова – в организованной группе он якобы выполнял роль водителя и вел слежку за жертвой", - говорится в сообщении.

Пархоменко утверждает, что погибший Борох был в курсе подробностей организации покушения и должен был свидетельствовать в суде.

Стрельба в Харькове 057

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Харькове возле супермаркета "Восторг" 25 октября бандиты открыли стрельбу.

В результате пострадал криминальный авторитет "Жора", а его "правую руку" Владимира Бороха, известного как "Тайсон", застрелили.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!