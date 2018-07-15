Страшное ДТП на Закарпатье: пьяный водитель влетел в авто с детьми

В поселке Королево Виноградовского района Закарпатской области произошло ДТП, в результате которого получили травмы шесть человек, в том числе двое детей дошкольного возраста.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, аварию спровоцировал 30-летний водитель Аudi. Находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем Volkswagen Gоlf.

Травмы получили оба водителя, пассажир Аudi и трое пассажиров Gоlf, среди которых двое детей 2 и 5 лет. У детей врачи диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Водитель и пассажиры Gоlf находятся на стационарном лечении в травматологическом отделении районной больницы.

"По данному факту полиция начала расследование. В действиях водителя усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения)", - отметили в полиции.

На данный момент обстоятельства ДТП устанавливают следователи, а автомобили помещены на спецплощадку.

Как писал OBOZREVATEL, на Львовщине в страшном ДТП погибли военные.