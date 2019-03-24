"Стоял против б*ндеровцев – попал к ф*шистам": оккупанты в Крыму публично унизили предателя Украины

На митинг, посвященный празднованию пятилетия аннексии Крыма, не пустили бывшего народного депутата Украины от ныне запрещенной КПУ.

Несмотря на пророссийские взгляды коллаборациониста, ему отказали в посещении мероприятие и перегородили дорогу полицейским кордоном. Фрагмент инцидента показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео мужчина представляется последним народным депутатом Украины и возмущается, почему полиция не пускает его пройти через ограждение. Чтобы разжалобить их, он похвастался, что "стоял против бандеровцев". Но предателя Украины все равно не стали слушать.

Предатель Украины Скриншот видео

Предатель Украины Скриншот видео

Цимбалюк отметил, что не смог узнать, кто же оказался на скандальном видео, поскольку приспешник оккупантов стоял в профиль. Однако журналист ярко прошелся по его личности жесткой критикой.

"Стоял против бандеровцев, а попал к фашистам. Но факт остается фактом: вроде бы Крым уже в "родной гавани", но некоторых в эту гавань уже не пускают. Их выбросили, как использованные резиновые спасательные жилеты", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк рассказал, что украинские военные и другие силовики, которые решили перейти на сторону России после аннексии Крыма, не смогли остаться на полуострове. Вместо этого их отправляют в самые дальние уголки страны-агрессора или вовсе в горячие точки, где она ведет войну.

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