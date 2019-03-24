|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Стоял против б*ндеровцев – попал к ф*шистам": оккупанты в Крыму публично унизили предателя Украины

Читать материал на украинском

На митинг, посвященный празднованию пятилетия аннексии Крыма, не пустили бывшего народного депутата Украины от ныне запрещенной КПУ.

Несмотря на пророссийские взгляды коллаборациониста, ему отказали в посещении мероприятие и перегородили дорогу полицейским кордоном. Фрагмент инцидента показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео мужчина представляется последним народным депутатом Украины и возмущается, почему полиция не пускает его пройти через ограждение. Чтобы разжалобить их, он похвастался, что "стоял против бандеровцев". Но предателя Украины все равно не стали слушать.

Предатель Украины

Предатель Украины

Скриншот видео

Предатель Украины

Предатель Украины

Скриншот видео

Новости
"Не кричат "м*скаляку на гилляку": экс-регионал похвастался "достижениями" России в Крыму

Цимбалюк отметил, что не смог узнать, кто же оказался на скандальном видео, поскольку приспешник оккупантов стоял в профиль. Однако журналист ярко прошелся по его личности жесткой критикой.

"Стоял против бандеровцев, а попал к фашистам. Но факт остается фактом: вроде бы Крым уже в "родной гавани", но некоторых в эту гавань уже не пускают. Их выбросили, как использованные резиновые спасательные жилеты", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк рассказал, что украинские военные и другие силовики, которые решили перейти на сторону России после аннексии Крыма, не смогли остаться на полуострове. Вместо этого их отправляют в самые дальние уголки страны-агрессора или вовсе в горячие точки, где она ведет войну.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
7
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения