Главная Новости
4 ноября • обновлено в 11:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Выбрали клоуна": Бабченко пояснил "бегство" из Украины

4.2т Читать материал на украинском

В воскресенье, 3 ноября, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, который в последнее время проживал в Украине, сообщил в своем Facebook, что "сваливает" из страны. Позже, отвечая на комментарии фолловеров, он заверил, что вернется, "когда станет жарко".

OBOZREVATEL связался с Аркадием Бабченко и задал несколько уточняющих вопросов о причинах такого шага журналиста.

С чем связан ваш отъезд?

– Я еще полгода назад писал о том, что, если будет такая политическая ситуация, я включаю режим отъезда. Ну вот, я его и включил.

Новости
"Путин заинтересован": Песков сделал неожиданное заявление о встрече с Зеленским

Что вы подразумеваете под "такой политической ситуацией", чем она характеризуется, на ваш взгляд?

– Тем, что в воюющей стране руководителем государства выбрали клоуна. И я думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет.

"Я думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет", – заявил журналист

"Я думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет", – заявил журналист

Вы видите в этом опасность лично для себя?

– Нет, лично для себя опасности я не вижу. Но в любом случае, сидеть и ждать, пока в режиме "мир, дружба, жвачка" начнется обмен преступниками или экстрадициями – я тоже не собираюсь.

Вы написали, что вернетесь, когда будет "жарко". Предполагаете ли вы, что действительно будет "жарко"? Если да, в какой перспективе? И что, собственно, вы подразумеваете под этим "жарко"? Майдан?

– Уже становится жарко. Всего за 100 дней правления человек умудрился собрать, по большому счету, два Майдана. Пусть пока и не таких жестких, но 10 тысяч человек уже выходило. Если эти 5 лет, эту каденцию нам удастся пережить без каких-то потрясений, то я буду считать это очень-очень большой удачей.

Новости
"Дальше не надо расследовать!" Горбатюк выдвинул громкие обвинения Богдану из-за Майдана

В чем вы видите свою задачу вдали от Украины?

– Задача у меня простая. Всё то же самое – журналистика и писанина.

И в этом вы не будете нас обделять?

– Нет, конечно. Лептоп со мной. Почему же нет?

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
Тег
протест
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
11
13
Смешно
13
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Вислоухим можно посочувствовать. Они понесли серьезную утрату в лице воскресшего Аркаши. А за вменяемых граждан Украины можно только порадоваться. Их покинула редкостная мр@зь и разжигатель. Но осталось ещё много таких персонажей. Один из них друг Аркаши. Айдырка Мужбабова.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Тоже мне "трагик". Уж кто бы говорил про клоуна.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Так он сам ...добровольно записался в дурачки)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения

ads pixel