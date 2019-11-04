"Выбрали клоуна": Бабченко пояснил "бегство" из Украины

В воскресенье, 3 ноября, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, который в последнее время проживал в Украине, сообщил в своем Facebook, что "сваливает" из страны. Позже, отвечая на комментарии фолловеров, он заверил, что вернется, "когда станет жарко".

OBOZREVATEL связался с Аркадием Бабченко и задал несколько уточняющих вопросов о причинах такого шага журналиста.

– С чем связан ваш отъезд?

– Я еще полгода назад писал о том, что, если будет такая политическая ситуация, я включаю режим отъезда. Ну вот, я его и включил.

– Что вы подразумеваете под "такой политической ситуацией", чем она характеризуется, на ваш взгляд?

– Тем, что в воюющей стране руководителем государства выбрали клоуна. И я думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет.

"Я думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет", – заявил журналист

– Вы видите в этом опасность лично для себя?

– Нет, лично для себя опасности я не вижу. Но в любом случае, сидеть и ждать, пока в режиме "мир, дружба, жвачка" начнется обмен преступниками или экстрадициями – я тоже не собираюсь.

– Вы написали, что вернетесь, когда будет "жарко". Предполагаете ли вы, что действительно будет "жарко"? Если да, в какой перспективе? И что, собственно, вы подразумеваете под этим "жарко"? Майдан?

– Уже становится жарко. Всего за 100 дней правления человек умудрился собрать, по большому счету, два Майдана. Пусть пока и не таких жестких, но 10 тысяч человек уже выходило. Если эти 5 лет, эту каденцию нам удастся пережить без каких-то потрясений, то я буду считать это очень-очень большой удачей.

– В чем вы видите свою задачу вдали от Украины?

– Задача у меня простая. Всё то же самое – журналистика и писанина.

– И в этом вы не будете нас обделять?

– Нет, конечно. Лептоп со мной. Почему же нет?

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся