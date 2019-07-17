Стало известно о загадочной смерти полковника ОБСЕ на Донбассе

В Краматорске (Донецкая область) умер наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслав Концкий.
Об этом в среду, 17 июля, сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в своем Twitter.
"С большим сожалением я узнал о кончине полковника Чеслава Концкого - наблюдателя СММ ОБСЕ в Краматорске. Мои самые глубокие соболезнования семье, послу Яшару Халиту Чевику и команде СММ", - сказано в сообщении.
При этом причину смерти наблюдателя дипломат не назвал.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля также стало известно о смерти бойца батальона ОШБ "Донбасс-Украина" Светланы Стребиж, которая присоединилась к службе еще в марте 2015 года.
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