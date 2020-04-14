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14 апреля • обновлено в 04:51
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Марина Петик
Марина Петик
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Минздрав цинично бросил в эпицентре коронавируса больного раком малыша. История борьбы маленького украинца

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Два года в Испании проходит лечение 6-летний украинец Дима Поковба. Испанские врачи практически в долг провели мальчику пересадку костного мозга и теперь продолжают его лечить. Чиновники Министерства охраны здоровья Украины отказались от своих обязательств оплатить госпиталю счет за спасение ребенка.

Теперь Дима и его мама оказались еще и в эпицентре коронавируса. Они вынуждены второй месяц не выходить из небольшой комнаты, которую снимают в Барселоне. Раз в неделю продукты им закупает и приносит соседка-испанка.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL

Мальчик бы не прожил полгода

Эта история началась три года назад. Тогда в 2017-м маленькому Диме поставили страшный диагноз – лейкоз и апластическая анемия. Это значит, что организм ребенка не вырабатывал компоненты крови – эритроциты, тромбоциты, лейкоциты.

Полгода Дима провел в Охматдете, но наступил рецидив, нужна была срочная пересадка костного мозга от донора. Тогда мама Людмила Поковба обратилась в Минздрав, чтобы отправить ребенка заграницу на лечение.

Мама Людмила с Димой

Мама Людмила с Димой

Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Но в Министерстве (при тогдашнем министре Ульяне Супрун) ответили, что бюджетных денег нет и в ближайшее полгода не будет. Но ребенок бы не прожил полгода без операции. Родные Димы нашли госпиталь в Испании, который взял украинского мальчика на лечение под гарантийной письмо министерства. Дима был 117-й в очереди Минздрава по программе "лечение заграницей".

Министерство решило не платить

В госпитале Диме быстро нашли донора и сделали операцию. Однако Министерство здравоохранения отказалось оплачивать.

"Это был шок для нас. В госпитале к нам очень хорошо относятся, но нам постоянно напоминают, что надо платить. А в Минздраве не хотят. Дело в том, что за несколько месяцев до нас тут произошла какая-то история с девочкой из Украины. Девочка умерла, а родителей обвиняли в присвоении денег. Я не знаю подробностей. Но под раздачу попали мы и еще один мальчик из Украины. Министерство просто отказалось дальше оплачивать операции", – рассказывает Людмила, мама Димы.

Минздрав отказался оплатить операцию Диме

Минздрав отказался оплатить операцию Диме

Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Чиновники не придумали ничего иного, как обнародовать на своем сайте официальный ответ о том, что поскольку операция Диме уже проведена, то платить они ничего не будут.

"Они написали, что раз операцию провели, значит ее оплатил какой-то фонд или родители насобирали деньги. Мы были в шоке от этого", – говорит Людмила.

Тогда Министерство еще сообщило, что якобы испанская клиника завышает цену на операцию для украинцев в сравнении с представителями других стран.

"Мы понимаем, что родители, родственники тех пациентов, которым уже проведена трансплантация костного мозга (ТКМ), находятся в финансовом затруднении. Однако операции детям уже проведены", – цинично заявили тогда в Минздраве.

Дима потихоньку учится готовить

Дима потихоньку учится готовить

Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Фактически Людмила с сыном стали заложниками этой ситуации. "Я очень боялась, что госпиталь выставит нас на улицу. Чтобы я делала с таким больным сыном на руках, я просто не представляю! Но врачи оказались более милосердными, чем Минздрав. Фактически они лечат нас в долг", – рассказывает женщина.

Дима ни с кем не разговаривает

Мама с Димой до сих пор живут в Испании, снимают комнату в квартире в Барселоне. Людмила уже прошла два суда с Минздравом. "Суд встал на нашу сторону и обязал министерство выплатить деньги, мы все ждем", – говорит Людмила. Долг составляет 227 тысяч евро.

Хотя операция по пересадке прошла успешно, но у Димы прижились только половина клеток. Врачи сказали, что это редкий случай, подобный есть еще в Италии. Обычно у пациентов приживаются все 100% клеток или ничего.

У Димы редкий случай – прижилась только половина клеток

У Димы редкий случай – прижилась только половина клеток

Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Больше года после операции Дима провел в полной изоляции. Ему нельзя было ни с кем общаться, с кем-то видеться. "Это подействовало на него психологически. Сейчас он ни с кем не разговаривает, а со мной только наедине, когда никого нет. Хотя он очень любит учиться, ему это нравится. Он хочет и общаться", – рассказывает мама.

Оказались в эпицентре коронавируса

Уже второй месяц Людмила и Дима не выходят на улицу. В Испании бушует коронавирус, они оказались практически в его эпицентре.

"Еще в феврале в госпитале, куда два раза в месяц мы ходим на консультацию, нас предупредили, чтобы мы береглись. А в начале марта, на очередном обследовании нам категорически сказали не выходить из дома, не ездить в общественном транспорте. Коронавирус может стать смертельным для Димы. Он не перенесет его", – говорит мама мальчика.

Дима мечтает о школе

Дима мечтает о школе

Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Поэтому на консультацию мама и сын ездят на велосипеде, обязательно одевают маски и перчатки. "На улицах почти никого нет, только полиция. Люди боятся покидать свои дома. В магазинчики пускают по 4-5 человек, в аптеки – по двое".

Людмила с сыном сейчас живут в небольшой комнате, за которую нужно платить чуть больше 1000 евро в месяц. Хозяйка квартиры работает в Ирландии и из-за карантина не может приехать. "Она понимает какой тут ребенок и даже боится привезти вирус. Поэтому мы одни. Оставить Диму в квартире и выйти в магазин я не могу. Помогает соседка-испанка, она раз в неделю покупает и приносит нам продукты", – говорит Людмила.

Дима с мамой не выходят из дома

Дима с мамой не выходят из дома

Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Минздрав цинично бросил в эпицентре коронавируса больного раком малыша. История борьбы маленького украинца

Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Раньше Людмила еще могла немного подрабатывать в интернете, продавать товары. Но сейчас все продажи остановились. "В Украине у меня осталась мама, папу мы недавно потеряли. И две сестры, которые помогают нам", – говорит женщина

Они бы очень хотели слетать в Украину, хотя бы на пару недель увидеть родных. Но сейчас это невозможно. А раньше поездка бы обошлась дороже месячной аренды комнаты

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Испания
Теги
вирус инфекция рак лечение рака
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