Минздрав цинично бросил в эпицентре коронавируса больного раком малыша. История борьбы маленького украинца

Два года в Испании проходит лечение 6-летний украинец Дима Поковба. Испанские врачи практически в долг провели мальчику пересадку костного мозга и теперь продолжают его лечить. Чиновники Министерства охраны здоровья Украины отказались от своих обязательств оплатить госпиталю счет за спасение ребенка.

Теперь Дима и его мама оказались еще и в эпицентре коронавируса. Они вынуждены второй месяц не выходить из небольшой комнаты, которую снимают в Барселоне. Раз в неделю продукты им закупает и приносит соседка-испанка.

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Мальчик бы не прожил полгода

Эта история началась три года назад. Тогда в 2017-м маленькому Диме поставили страшный диагноз – лейкоз и апластическая анемия. Это значит, что организм ребенка не вырабатывал компоненты крови – эритроциты, тромбоциты, лейкоциты.

Полгода Дима провел в Охматдете, но наступил рецидив, нужна была срочная пересадка костного мозга от донора. Тогда мама Людмила Поковба обратилась в Минздрав, чтобы отправить ребенка заграницу на лечение.

Мама Людмила с Димой Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Но в Министерстве (при тогдашнем министре Ульяне Супрун) ответили, что бюджетных денег нет и в ближайшее полгода не будет. Но ребенок бы не прожил полгода без операции. Родные Димы нашли госпиталь в Испании, который взял украинского мальчика на лечение под гарантийной письмо министерства. Дима был 117-й в очереди Минздрава по программе "лечение заграницей".

Министерство решило не платить

В госпитале Диме быстро нашли донора и сделали операцию. Однако Министерство здравоохранения отказалось оплачивать.

"Это был шок для нас. В госпитале к нам очень хорошо относятся, но нам постоянно напоминают, что надо платить. А в Минздраве не хотят. Дело в том, что за несколько месяцев до нас тут произошла какая-то история с девочкой из Украины. Девочка умерла, а родителей обвиняли в присвоении денег. Я не знаю подробностей. Но под раздачу попали мы и еще один мальчик из Украины. Министерство просто отказалось дальше оплачивать операции", – рассказывает Людмила, мама Димы.

Минздрав отказался оплатить операцию Диме Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Чиновники не придумали ничего иного, как обнародовать на своем сайте официальный ответ о том, что поскольку операция Диме уже проведена, то платить они ничего не будут.

"Они написали, что раз операцию провели, значит ее оплатил какой-то фонд или родители насобирали деньги. Мы были в шоке от этого", – говорит Людмила.

Тогда Министерство еще сообщило, что якобы испанская клиника завышает цену на операцию для украинцев в сравнении с представителями других стран.

"Мы понимаем, что родители, родственники тех пациентов, которым уже проведена трансплантация костного мозга (ТКМ), находятся в финансовом затруднении. Однако операции детям уже проведены", – цинично заявили тогда в Минздраве.

Дима потихоньку учится готовить Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Фактически Людмила с сыном стали заложниками этой ситуации. "Я очень боялась, что госпиталь выставит нас на улицу. Чтобы я делала с таким больным сыном на руках, я просто не представляю! Но врачи оказались более милосердными, чем Минздрав. Фактически они лечат нас в долг", – рассказывает женщина.

Дима ни с кем не разговаривает

Мама с Димой до сих пор живут в Испании, снимают комнату в квартире в Барселоне. Людмила уже прошла два суда с Минздравом. "Суд встал на нашу сторону и обязал министерство выплатить деньги, мы все ждем", – говорит Людмила. Долг составляет 227 тысяч евро.

Хотя операция по пересадке прошла успешно, но у Димы прижились только половина клеток. Врачи сказали, что это редкий случай, подобный есть еще в Италии. Обычно у пациентов приживаются все 100% клеток или ничего.

У Димы редкий случай – прижилась только половина клеток Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Больше года после операции Дима провел в полной изоляции. Ему нельзя было ни с кем общаться, с кем-то видеться. "Это подействовало на него психологически. Сейчас он ни с кем не разговаривает, а со мной только наедине, когда никого нет. Хотя он очень любит учиться, ему это нравится. Он хочет и общаться", – рассказывает мама.

Оказались в эпицентре коронавируса

Уже второй месяц Людмила и Дима не выходят на улицу. В Испании бушует коронавирус, они оказались практически в его эпицентре.

"Еще в феврале в госпитале, куда два раза в месяц мы ходим на консультацию, нас предупредили, чтобы мы береглись. А в начале марта, на очередном обследовании нам категорически сказали не выходить из дома, не ездить в общественном транспорте. Коронавирус может стать смертельным для Димы. Он не перенесет его", – говорит мама мальчика.

Дима мечтает о школе Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Поэтому на консультацию мама и сын ездят на велосипеде, обязательно одевают маски и перчатки. "На улицах почти никого нет, только полиция. Люди боятся покидать свои дома. В магазинчики пускают по 4-5 человек, в аптеки – по двое".

Людмила с сыном сейчас живут в небольшой комнате, за которую нужно платить чуть больше 1000 евро в месяц. Хозяйка квартиры работает в Ирландии и из-за карантина не может приехать. "Она понимает какой тут ребенок и даже боится привезти вирус. Поэтому мы одни. Оставить Диму в квартире и выйти в магазин я не могу. Помогает соседка-испанка, она раз в неделю покупает и приносит нам продукты", – говорит Людмила.

Дима с мамой не выходят из дома Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Facebook Дімочка Поковба. Сторінка допомоги

Раньше Людмила еще могла немного подрабатывать в интернете, продавать товары. Но сейчас все продажи остановились. "В Украине у меня осталась мама, папу мы недавно потеряли. И две сестры, которые помогают нам", – говорит женщина

Они бы очень хотели слетать в Украину, хотя бы на пару недель увидеть родных. Но сейчас это невозможно. А раньше поездка бы обошлась дороже месячной аренды комнаты

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