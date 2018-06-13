"Стала легендой": мама Окуевой рассказала, почему убили дочь

Россия пыталась сначала уничтожить добровольца Амину Окуеву информационно, а когда потерпела неудачу, то ликвидировала физически.

"Когда человека нельзя убить информационно, когда нельзя его унизить, нельзя его опорочить, растоптать, то просто начинают убивать физически. Но эти убийцы не понимают того, что когда они ее убили, то Амина стала легендой", — рассказала мать Амины Ирина Каминская в интервью OBOZREVATEL.

"И ее имя вошло в историю Украины. И через 100 лет будут знать Амину как человека, который отдал жизнь за свободу Украины. Мне трудно об этом говорить. Но свобода только тогда стоит чего-то, когда люди за нее отдают свою жизнь",— добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года в Киеве, на Подоле,совершили покушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. 30 октября 2017 года в результате диверсионного нападения под Киевом в поселке Глеваха Амина Окуева погибла.