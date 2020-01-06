Ссорились из-за ребенка: выяснилась резонансная деталь в убийстве в Каховке

Убитый житель Каховки (Херсонская область) Владимир Чебукин раньше постоянно имел конфликты с сожителем его бывшей жены, будущим нападающим Юрием. Причиной ссор был сын Владимира.

Об этом рассказала мать погибшего Елена в комментарии hromadske. Она добавила, что общалась с родными девушки, они даже приходили в реанимацию к Владимиру после инцидента.

"Он (Владимир. – Ред.) входил в тот дом, он там прожил 3,5 года, он любил свою жену по сей день, наверное. Он сильно любил своего сына, так, что мы с тем сыном общались, он постоянно к нам приходил. Мы были в хороших отношениях с нашими сватами", – сказала мать убитого мужчины.

Убитый в Каховке и его сын Херсон online/Скриншот

Она подчеркнула, что в последнее время отношения между погибшим и нападающим ухудшились. Речь шла даже о том, что у Владимира могут отсудить сына.

"Он (Владимир – Ред.) настолько сильно любил своего сына, что его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться... В ночь убийства выяснилось, что у них (Нападающего и жертвы. – Ред.) была длинная переписка, они ссорились между собой. Были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы", – добавила она.

Издание Херсон online опубликовало фото погибшего вместе с сыном из Instagram. Страница мужчины в соцсети является закрытой.

Убитый в Каховке и его сын Херсон online/Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В городе Каховка Херсонской области местные жители устроили акцию протеста под зданием полиции, требуя провести беспристрастное расследование резонансного убийства 26-летнего мужчины.

1 января житель Каховки приехал к своей бывшей жене, чтобы решить вопрос опеки над ребенком. У него, вероятно, выстрелил нынешний сожитель женщины, бывший работник правоохранительных органов.

Адвокат семьи убитого жителя Каховки Ирина Краснова, до сих пор не получила материалы уголовного производства.

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