США берет Черное море под контроль: что известно

Визит десантного корабля США в Черное море – это демонстрация силы американского флота. США фактически берут черноморский регион под свой контроль.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Олег Стариков. Он уверен, что если военный флот Российской Федерации пойдет на новые провокации, НАТО заведут в Черное море еще более серьезные силы.

"А сейчас они просто демонстрируют силу, чтобы сдерживать Россию. Американцы зашли в Румынию, потом этот корабль пойдет в Одессу, а потом подойдет и к Керченскому проливу", – заверил Стариков.

Он считает, что Кремль понимает исходящую от американских кораблей угрозу. Именно этим объясняется усиление российской военной группировки в аннексированном Крыму.

USS FortMcHenry twitter USNavyEurope

"Дело в том, что сам Крым, сама эта группировка, как во времена СССР, так и сейчас, нацелена на противодействие именно Шестому Флоту США. Но воевать вместо нас, при этом, все равно никто не будет. Этим мы должны заниматься сами", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Черное море вошел десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США.

Судно прибыло на смену разведывательного корабля Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87), который заходил на месячное дежурство в Черном море в декабре.

В эфире ObozTV эксперт по вопросам безопасности Тарас Жовтенко заявлял, что появление британского корабля – только первый шаг НАТО по изменению ситуации в Черном море.

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