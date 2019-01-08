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США берет Черное море под контроль: что известно

1.3тЧитать материал на украинском

Визит десантного корабля США в Черное море – это демонстрация силы американского флота. США фактически берут черноморский регион под свой контроль.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Олег Стариков. Он уверен, что если военный флот Российской Федерации пойдет на новые провокации, НАТО заведут в Черное море еще более серьезные силы.

"А сейчас они просто демонстрируют силу, чтобы сдерживать Россию. Американцы зашли в Румынию, потом этот корабль пойдет в Одессу, а потом подойдет и к Керченскому проливу", – заверил Стариков.

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Он считает, что Кремль понимает исходящую от американских кораблей угрозу. Именно этим объясняется усиление российской военной группировки в аннексированном Крыму.

USS FortMcHenry

USS FortMcHenry

twitter USNavyEurope

"Дело в том, что сам Крым, сама эта группировка, как во времена СССР, так и сейчас, нацелена на противодействие именно Шестому Флоту США. Но воевать вместо нас, при этом, все равно никто не будет. Этим мы должны заниматься сами", – подытожил эксперт.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтРоссийская военная угрозаОбострение в Азовском мореХолодная война между Западом и Россией
Персона
Олег Стариков
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияСШАНАТОКерченский проливЧерное мореАзовское моревойнаКонфликт
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Но воевать вместо нас, при этом, все равно никто не будет. Этим мы должны заниматься сами", – подытожил эксперт.....ну какие вы вояки весь мир уже видел))))))
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Захаров Дмитрий, да мы тоже ржали как эти лохи баркас атаковали
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Дейман Алон
Дейман Алон
Захарка: да, действительно мир видел, как нервничали ваши матросы-пидороссы, когда атаковали безоружный украинский буксир, сколько было писка, визга, нервов и матов. Такое ощущение было, что сами себя испугались и обделались в свои кацапские лосины!:)))))))))))))
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