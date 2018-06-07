"Список 47-ми" слили из России - Луценко

Список 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии Службы безопасности, угрожает смерть от рук киллеров, могли передать журналистам из России для дискредитации правоохранителей.

"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик этих убийств, для дискредитации следствия", - рассказал журналистам генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Украинская правда".

По его мнению, утечка также могла произойти из украинских правоохранительных органов.

Луценко также рассказал, что следствие по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко готовится объявить новое подозрение. Правоохранители благодаря имитации убийства получили больше информации о заказчике.

"Когда оно будет осуществлено юридически, тогда вы о нем узнаете", - подчеркнул глава ГПУ.

Напомним, об убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая, в которого якобы стреляли. 30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства.

После этого Луценко заявил, что помимо покушения на журналиста в Киеве, преступные группировки планировали убийства еще 47 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня в сети появился "расстрельный" список из 47 журналистов и блогеров. В связи с этим СБУ открыла уголовное производство по факту разглашения.