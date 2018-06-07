УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Список 47-ми" слили из России - Луценко

1.2тЧитать новость на украинском

Список 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии Службы безопасности, угрожает смерть от рук киллеров, могли передать журналистам из России для дискредитации правоохранителей.

"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик этих убийств, для дискредитации следствия", - рассказал журналистам генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Украинская правда".

По его мнению, утечка также могла произойти из украинских правоохранительных органов.

Новости
У СБУ есть еще один задержанный по делу Бабченко - СМИ

Луценко также рассказал, что следствие по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко готовится объявить новое подозрение. Правоохранители благодаря имитации убийства получили больше информации о заказчике.

"Когда оно будет осуществлено юридически, тогда вы о нем узнаете", - подчеркнул глава ГПУ.

Напомним, об убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая, в которого якобы стреляли. 30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства.

После этого Луценко заявил, что помимо покушения на журналиста в Киеве, преступные группировки планировали убийства еще 47 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня в сети появился "расстрельный" список из 47 журналистов и блогеров. В связи с этим СБУ открыла уголовное производство по факту разглашения.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Юрий ЛуценкоАркадий Бабченко
Место
Украина
Объекты
Служба безопасности УкраиныГПУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги