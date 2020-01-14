Специальный суд в Иране займется расследованием катастрофы МАУ

В Иране намерены сформировать отдельный суд, который будет заниматься расследованием причин крушения украинского самолета МАУ. В состав войдет верховный судья и десятки экспертов.
Такое заявление сделал президент Ирана Хасан Рухани, передает IRNA. "Это не обычное дело, весь мир будет следить за этим судом", – сказал политик, выступая на церемонии в Тегеране.
Кроме того, Рухани пообещал семьям погибших в авиакатастрофе иранцев и граждан других стран изо всех сил следить за этим вопросом. Он напомнил, что уже имел ряд телефонных переговоров с лидерами стран, граждане которых стали жертвой трагедии.
Хасан Рухани
IRNA
"Сразу после того, как мне стало ясно, что произошла очень болезненная и непростительная ошибка с авиакатастрофой украинского самолета, я немедленно поручил властям сообщить людям об этом", – отметил Рухани.
Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 15 января должна состояться встреча глав МИД тех стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.
Кроме того, он заверил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить часть вины на США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент страны Хасан Рухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.
По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.
Также Рухани пообещал, что его страна выплатит компенсацию семьям всех 176 людей, погибших в авиакатастрофе украинского лайнера МАУ, который был сбит иранскими ракетами 8 января.
В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что человеческая ошибка, из-за которой ими был сбит украинский самолет МАУ под Тегераном, не подорвет достижений Корпуса стражей исламской революции.
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