Специальный суд в Иране займется расследованием катастрофы МАУ

В Иране намерены сформировать отдельный суд, который будет заниматься расследованием причин крушения украинского самолета МАУ. В состав войдет верховный судья и десятки экспертов.

Такое заявление сделал президент Ирана Хасан Рухани, передает IRNA. "Это не обычное дело, весь мир будет следить за этим судом", – сказал политик, выступая на церемонии в Тегеране.

Кроме того, Рухани пообещал семьям погибших в авиакатастрофе иранцев и граждан других стран изо всех сил следить за этим вопросом. Он напомнил, что уже имел ряд телефонных переговоров с лидерами стран, граждане которых стали жертвой трагедии.

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Хасан Рухани IRNA

"Сразу после того, как мне стало ясно, что произошла очень болезненная и непростительная ошибка с авиакатастрофой украинского самолета, я немедленно поручил властям сообщить людям об этом", – отметил Рухани.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 15 января должна состояться встреча глав МИД тех стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.

Кроме того, он заверил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить часть вины на США.

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