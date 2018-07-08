"Спасли от б*ндеровцев": сеть шокировали последствия "русского мира" в Луганске

В сети появилось фото разрушенного оккупантами концерт-холла "Колизей" в Луганске.

Снимки опубликованы на странице блогера "Атипичный журналист" в Twitter.

"Луганск. Концерт-холл "Колизей". Прекрасная иллюстрация “русского мира”. Спасли, как говорится, от бандер", - написано в сообщении.

Также в сети напомнили, как выглядело заведение до оккупации.

Как писал OBOZREVATEL, недавно жители "ДНР" откровенно пожаловались на "русский мир".