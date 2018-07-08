"Спасли от б*ндеровцев": сеть шокировали последствия "русского мира" в Луганске

В сети появилось фото разрушенного оккупантами концерт-холла "Колизей" в Луганске.
Снимки опубликованы на странице блогера "Атипичный журналист" в Twitter.
"Луганск. Концерт-холл "Колизей". Прекрасная иллюстрация “русского мира”. Спасли, как говорится, от бандер", - написано в сообщении.
Также в сети напомнили, как выглядело заведение до оккупации.
#Луганск концерт-холл Коллизей. Прекрасная иллюстрация “рускава мира”. Спасли, как говорится, от биндер pic.twitter.com/hvx80TE0kK— Атипичный журналист (@jyrnalist) 7 июля 2018 г.
Как писал OBOZREVATEL, недавно жители "ДНР" откровенно пожаловались на "русский мир".