МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Спасли от б*ндеровцев": сеть шокировали последствия "русского мира" в Луганске

238Читать новость на украинском

В сети появилось фото разрушенного оккупантами концерт-холла "Колизей" в Луганске.

Снимки опубликованы на странице блогера "Атипичный журналист" в Twitter.

"Луганск. Концерт-холл "Колизей". Прекрасная иллюстрация “русского мира”. Спасли, как говорится, от бандер", - написано в сообщении.

Новости
В "ЛНР" объявили охоту на мужчин: всплыла история переселенца из Киева

Также в сети напомнили, как выглядело заведение до оккупации.

Как писал OBOZREVATEL, недавно жители "ДНР" откровенно пожаловались на "русский мир".

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги