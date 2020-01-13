Катастрофа МАУ в Иране: украинские спасатели показали жуткие кадры с места трагедии

В сети появилось видео с места крушения пассажирского лайнера МАУ в Иране. На нем запечатлена работа украинских спасателей по разбору обломков воздушного судна.

Ролик с жуткими кадрами последствий трагедии опубликовали на официальной странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Очень больно от этих кадров, однако должны рассказать и показать, что именно делали наши спасатели на месте катастрофы украинского Boeing в Тегеране", – говорится в сообщении.

Спасатели разбирают обломки самолета МАУ Скриншот видео

Спасатели разбирают обломки самолета МАУ Скриншот видео

Спасатели разбирают обломки самолета МАУ Скриншот видео

В частности, поисковая группа ГСЧС проводила работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке. Фрагменты судна при этом очищались от грязи и складывались по рядам. Кроме того, отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей, обеспечивалось освещение места проведения работ.

Однако одним из главных заданий экспертной группы и спасателей являются работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.

Спасатели разбирают обломки самолета МАУ Скриншот видео

Спасатели разбирают обломки самолета МАУ Скриншот видео

Спасатели разбирают обломки самолета МАУ Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что борт Минобороны вернется из Ирана тогда, когда сможет обеспечить возвращение всех тел погибших украинцев в катастрофе с самолетом МАУ.

Напомним, самолет Ил-76 ВСУ с командой специалистов для расследования причин катастрофы борта МАУ в Тегеране прилетел в Иран в ночь на 9 января.

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