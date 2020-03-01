Совфед разрешил Путину начать войну в Украине 6 лет назад: как это было

Шесть лет назад, 1 марта 2014-го, Совет Федерации России принял предложение президента Владимира Путина ввести войска в Украину и фактически начать войну.

Тогда за соответствующее решение единогласно проголосовали все 90 сенаторов верхней палаты российского парламента. После этого они начали аплодировать.

"Рассмотрев обращение президента России и исходя из интересов и безопасности жизни граждан РФ, наших соотечественников, и личного состава воинского контингента ВС РФ, дислоцирующихся в соответствии с международным договорами на территории Украины, Автономная Республика Крым в соответствии с пунктом "г" ч. 1 ст. 102 Конституции РФ Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: дать согласие президенту РФ на использования Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране", – говорилось в документе, который вступил в силу со дня его принятия.

Путин призвал ввести войска в Крым в 2014 году

Как сообщали пропагандистские СМИ, перед открытым голосованием комитеты СФ по обороне и международным делам единогласно рекомендовали удовлетворить просьбу главнокомандующего страны-агрессора.

Отметим, что за разрешением об использовании ВС России на территории Украины в 2014 году Путин обратился накануне. Он утверждал, что соответствующие меры были необходимы в связи "с экстраординарной ситуацией, сложившейся в Украине, и возникшей угрозой жизни граждан РФ и российских военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором". Согласно принятому документу, войска должны находиться на территории Украины "до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране".

Внеочередное заседание Совета Федерации России в 2014 году Россия 24

При этом, как известно, 1 марта Госдума и Совет Федерации обратились к Путину с просьбой обеспечить в Крыму "мир и порядок". По словам российских законодателей, их беспокоила эскалация политического кризиса в Украине.

А до этого, в субботу утром, с просьбой о помощи к президенту России обратился и премьер-министр полуострова Сергей Аксенов, пришедший к власти на волне протестов против Майдана. Причем он заявил, что "берет под свой контроль" всех силовиков Крыма и дислоцированные на полуострове украинские войска.

После этого, в ночь на 1 марта 2014-го, президент США Барак Обама на брифинге в Белом доме заявлял, что США обеспокоены сообщениями о передвижениях российских войск на полуострове, и предостерег Россию от военного вторжения в Крым.

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