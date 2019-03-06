Сотрудница "Укрпочты" на Закарпатье попалась на крупном мошенничестве

Сотрудница Закарпатской дирекции "Укрпочты" сдала в ломбарды компьютерное оборудование компании на общую сумму более 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области. Всего правоохранителям известно о 36 таких эпизодов, совершенных 44-летней жительницей Ужгорода с марта по ноябрь 2018 года.

В настоящее время досудебное расследование завершено, в суд направлен обвинительный акт. Бывшую работницу предприятия обвиняют в растрате более 1 млн гривен имущества.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.1 и ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, т.е. растрата чужого имущества, которое находилось в ее ведении, совершенное повторно.

За содеянное предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до восьми лет, с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Луцке в одном из отделений "Укрпочты" кассирша отказалась обслуживать клиента на украинском языке.

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