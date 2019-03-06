|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Сотрудница "Укрпочты" на Закарпатье попалась на крупном мошенничестве

3.3тЧитать материал на украинском

Сотрудница Закарпатской дирекции "Укрпочты" сдала в ломбарды компьютерное оборудование компании на общую сумму более 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области. Всего правоохранителям известно о 36 таких эпизодов, совершенных 44-летней жительницей Ужгорода с марта по ноябрь 2018 года.

В настоящее время досудебное расследование завершено, в суд направлен обвинительный акт. Бывшую работницу предприятия обвиняют в растрате более 1 млн гривен имущества.

Новости
''Русский мир'' шагает нагло'': в Киеве ''Укрпочта'' угодила в новый языковой скандал

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.1 и ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, т.е. растрата чужого имущества, которое находилось в ее ведении, совершенное повторно.

За содеянное предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до восьми лет, с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудница "Укрпочты" на Закарпатье попалась на крупном мошенничестве

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Луцке в одном из отделений "Укрпочты" кассирша отказалась обслуживать клиента на украинском языке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
УкраинаУжгород
Теги
Укрпочтамошенникискандалы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
А куди поділись всі коментарії? Їх було вісім чи дев ять. Я тількі що писав і вже нічого немає. Так, зрозумів причину. Там якійсь-то кремлебот натякував про російську мову Авакова. обоз служити!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги