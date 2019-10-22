"Соловьиный помет!" На видео показали, как российский пропагандист шикует в Италии

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко показал, как выглядит итальянская вилла российского пропагандиста Владимира Соловьева.
На видео, которое он опубликовал на своем YouTube-канале, нардеп назвал имение россиянина "соловьиным пометом".
"Как живет Соловьев? Дача на озере Комо за 8-10 млн евро, бассейн, прислуга, красивый дом. Он нагло врет и призывает убивать, но не в Италии, а в Украине. А потом едет на отдых в Италию", – рассказал Гончаренко.
Также он показал, как выглядит особняк российского пропагандиста.
"Это вилла Владимира Соловьева, известного пропагандиста и негодяя и убийцы, фактически. Который предпочитает любить Россию отсюда. Это у нас озеро Комо, виды этого прекрасного озера. А сзади меня прямо вилла. Вот его бассейн, прекрасные деревья, там причал, чтобы он мог кататься, наверное, у него и лодочка есть", – сообщал политик.
Вилла Соловьева в Италии
Скриншот
Гончаренко на фоне виллы
Скриншот
Гончаренко на фоне виллы
Скриншот
Также Гончаренко заявил, что ранее подал заявление в Генпрокуратуру, чтобы против Соловьева возбудили уголовное производство, что станет причиной запрета в Евросоюз.
"Возбуждение дела будет способствовать внесению его в санкционные списки. И, таким образом, Владимиру будет запрещён въезд на территорию Италии", – полагает он.
Кроме того, рядом с домом Гончаренко расклеил листовки с разъяснениями деятельности пропагандиста и надписью " Wanted " ("разыскивается").
Вид на озеро Комо
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Бассейн у дома Соловьева
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Ворота у дома Соловьева
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Плакат
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Гончаренко у ворот виллы
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Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандист Кремля Владимир Соловьев, регулярно рассказывающий об "ужасах" жизни на Западе, сам имеет вид на жительство в Италии.
Помимо этого в Италии запустили электронную петицию с призывом не допустить получения гражданства Соловьевым, у которого уже есть вид на жительство в стране, и запретить ему въезд в Евросоюз.
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