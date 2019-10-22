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22 октября • обновлено в 14:32
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"Соловьиный помет!" На видео показали, как российский пропагандист шикует в Италии

9.3т Читать материал на украинском

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко показал, как выглядит итальянская вилла российского пропагандиста Владимира Соловьева.

На видео, которое он опубликовал на своем YouTube-канале, нардеп назвал имение россиянина "соловьиным пометом".

"Как живет Соловьев? Дача на озере Комо за 8-10 млн евро, бассейн, прислуга, красивый дом. Он нагло врет и призывает убивать, но не в Италии, а в Украине. А потом едет на отдых в Италию", – рассказал Гончаренко.

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Также он показал, как выглядит особняк российского пропагандиста.

"Это вилла Владимира Соловьева, известного пропагандиста и негодяя и убийцы, фактически. Который предпочитает любить Россию отсюда. Это у нас озеро Комо, виды этого прекрасного озера. А сзади меня прямо вилла. Вот его бассейн, прекрасные деревья, там причал, чтобы он мог кататься, наверное, у него и лодочка есть", – сообщал политик.

Вилла Соловьева в Италии

Вилла Соловьева в Италии

Скриншот

Гончаренко на фоне виллы

Гончаренко на фоне виллы

Скриншот

Гончаренко на фоне виллы

Гончаренко на фоне виллы

Скриншот

Также Гончаренко заявил, что ранее подал заявление в Генпрокуратуру, чтобы против Соловьева возбудили уголовное производство, что станет причиной запрета в Евросоюз.

"Возбуждение дела будет способствовать внесению его в санкционные списки. И, таким образом, Владимиру будет запрещён въезд на территорию Италии", – полагает он.

Кроме того, рядом с домом Гончаренко расклеил листовки с разъяснениями деятельности пропагандиста и надписью " Wanted " ("разыскивается").

Вид на озеро Комо

Вид на озеро Комо

Скриншот

Бассейн у дома Соловьева

Бассейн у дома Соловьева

Скриншот

Ворота у дома Соловьева

Ворота у дома Соловьева

Скриншот

Плакат

Плакат

Скриншот

Гончаренко у ворот виллы

Гончаренко у ворот виллы

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандист Кремля Владимир Соловьев, регулярно рассказывающий об "ужасах" жизни на Западе, сам имеет вид на жительство в Италии.

Помимо этого в Италии запустили электронную петицию с призывом не допустить получения гражданства Соловьевым, у которого уже есть вид на жительство в стране, и запретить ему въезд в Евросоюз.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Алексей Гончаренко Владимир Соловьев
Место
Италия
Тег
пропаганда
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Комментарии
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Лёша ,конечно,молодчинка, но итальянцы легко продаются,к сожалению.В 33-м году,когда кремлёвские нелюди устроили в Украине голодомор, в Италию поступала с Украины пшеница и другие зерновые, так эти макаронники радовались тому,что такое дешевое зерно к ним прибыло и пусть не изображают наивность , вся Европа знала о геноциде украинцев и ничего не сделала . Поляки собрали несколько вагонов с продуктами для отправки в украинское гетто, но гебня не пропустила эту гуманитарную помощь .
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Оба - на! Мгновенно комментарии подтерли! В суд, говорю, на этого м.удака Гончаренко надо подать. Мне пох на Соловьева, а вот к вторжению в частную жизнь, оскорблениям и клевете в ЕС относятся серьезно.
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Он Алекс
Он Алекс
Стратусов Додж, ничего тебе не пох. Кремлевская троляка... соловьиный помет, он же вечерний мудозвон из одной с тобой пропандонской шайки
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Соловйов один із "геббельсів"російської пропаганди.."О,ком поют колакола?"...Це,якраз про нього і таких псів,як він!
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