"Формула Шойгу": Соловьев пригрозил Украине большим вторжением России

Главный путинский пропагандист Владимир Соловьев угрожающе намекнул, что если Украина не уступит России в вопросе Донбасса, оккупанты могут начать массированное вторжение на всю ее территорию.
По его словам, это якобы может произойти в первый день нового 2020 года. Скандальная угроза рупора преступного кремлевского режима прозвучала в эфире пропагандистской передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"России надо просто сказать: условно говоря, до 31 декабря ничего не происходит – с 1 января начинается, ну, скажем формула Шойгу. Которая звучит очень просто: мы обеспечиваем тишину на границе, а Донбасс получает нормальную жизнь", – нагло высказался Соловьев.
Владимир Соловьев
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соловьев грозил Украине полномасштабным вторжением России и повторением грузинского и сирийского сценариев.
Кроме того, он обещал, что российская армия войдет на всю территорию Украины для "наведения порядка".
Также пропагандист заявил, что территории "Л/ДНР" должны распространиться от Киева до Приднестровья. При этом он обрадовался, что такая полномасштабная российская оккупация приведет к Третьей мировой войне.
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