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23 сентября • обновлено в 16:13
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"Формула Шойгу": Соловьев пригрозил Украине большим вторжением России

1.5т Читать материал на украинском

Главный путинский пропагандист Владимир Соловьев угрожающе намекнул, что если Украина не уступит России в вопросе Донбасса, оккупанты могут начать массированное вторжение на всю ее территорию.

По его словам, это якобы может произойти в первый день нового 2020 года. Скандальная угроза рупора преступного кремлевского режима прозвучала в эфире пропагандистской передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"России надо просто сказать: условно говоря, до 31 декабря ничего не происходит – с 1 января начинается, ну, скажем формула Шойгу. Которая звучит очень просто: мы обеспечиваем тишину на границе, а Донбасс получает нормальную жизнь", – нагло высказался Соловьев.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

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Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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