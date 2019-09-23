"Формула Шойгу": Соловьев пригрозил Украине большим вторжением России

Главный путинский пропагандист Владимир Соловьев угрожающе намекнул, что если Украина не уступит России в вопросе Донбасса, оккупанты могут начать массированное вторжение на всю ее территорию.

По его словам, это якобы может произойти в первый день нового 2020 года. Скандальная угроза рупора преступного кремлевского режима прозвучала в эфире пропагандистской передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"России надо просто сказать: условно говоря, до 31 декабря ничего не происходит – с 1 января начинается, ну, скажем формула Шойгу. Которая звучит очень просто: мы обеспечиваем тишину на границе, а Донбасс получает нормальную жизнь", – нагло высказался Соловьев.

Владимир Соловьев Скриншот видео

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