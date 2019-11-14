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14 ноября • обновлено в 03:36
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"Поковыряемся и выплюнем!" Любимый пропагандист Путина дерзко пригрозил Украине

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился наглыми угрозами в адрес Украины. Он намекнул, что Россия якобы может стереть суверенное государство с лица земли и ей ничего за это не будет.

Наглый выпад рупор путинского режима позволил себе в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пропагандиста разозлило заявление еще одного украинофоба Владимира Корнилова о том, что в Украине якобы ждут пока, мимо проплывет "труп" России. Услышав это, Соловьев и взорвался негодованием.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

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"А почему они считают, что "труп" России поплывет мимо них? Почему они не считают, что Россия пройдет мимо, поковыряется косточкой от скелета Украины, выплюнет и пойдет дальше?!" – вскипел одиозный фанат "русского мира".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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