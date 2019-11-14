"Поковыряемся и выплюнем!" Любимый пропагандист Путина дерзко пригрозил Украине

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился наглыми угрозами в адрес Украины. Он намекнул, что Россия якобы может стереть суверенное государство с лица земли и ей ничего за это не будет.

Наглый выпад рупор путинского режима позволил себе в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пропагандиста разозлило заявление еще одного украинофоба Владимира Корнилова о том, что в Украине якобы ждут пока, мимо проплывет "труп" России. Услышав это, Соловьев и взорвался негодованием.

Владимир Соловьев Скриншот видео

"А почему они считают, что "труп" России поплывет мимо них? Почему они не считают, что Россия пройдет мимо, поковыряется косточкой от скелета Украины, выплюнет и пойдет дальше?!" – вскипел одиозный фанат "русского мира".

Как сообщал OBOZREVATEL:

СБУ открыла два уголовных производства против топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Заявление в ведомство подал народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Соловьев бурно отреагировал на громкую новость и заявил, что его как еврея специально "травят нацисты и бандеровцы".

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