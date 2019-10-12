"Ладана не хотите, черти?!" Соколова ярко ответила Пушилину на требование о капитуляции

Украинская журналистка Янина Соколова жестко разгромила главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина. В эфире российского пропагандистского телевидения он нагло заявил, что его устроит только вариант капитуляции Украины.

Яркий ответ пособнику оккупантов телеведущая в нецензурной форме озвучила в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

"Что ты, бл*дь, сказал, п*д*р ты бородатый?! Я тебя, если встречу, у*бу и кадык тебе вырву! Сорвалась. Устала уже! Если в банку с пауками положить нежную кошечку, то она станет петь по-паучьи. Они там так топят, чтобы Украина подписала эту "формулу Штайнамайера", чтобы война закончилась. И наша власть уже соглашается на это. И эта, бл*дь, п**да бородатая вылазит и говорит:"Я хочу, чтобы Украина капитулировала!". Ты, бл*дь, чм*, я тебя, если встречу, я тебе ж*п* откушу!" – обругала Пушилина журналистка.

Кроме того Соколова предложила ему свой вариант выполнения требования о капитуляции Украины перед Россией и подконтрольными ей террористами "Л/ДНР".

"Хотите, чтобы капитулировали? Договорились! Мы подписываем формулу, признаем акт о капитуляции и через секунду распускаем вот ту капитулированную Украину! Через две секунды учреждаем СК "Украина-1". СК украинская №1 армия возвращается на позиции. И мы ничего не знаем, что там вот та Украина подписывала! Мира они хотят?! Может, еще ладана хотите, черти?!" – осадила оккупантов телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова гневно отреагировала на слова главаря "ДНР" Дениса Пушилина о том, что Донбасс должен войти в состав России как федеративный округ. Она потребовала от него оставить в покое украинский Донбасс и убраться вон на территорию России.

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