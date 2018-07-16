Как Россия спасла Януковича: рассекречены новые детали побега экс-президента

Бывший начальник охраны Виктора Януковича Константин Кобзарь заявил, что во время событий на Майдане он обратился в Федеральную службу охраны Российской Федерации, чтобы спасти тогдашнего президента от смертельной опасности.

Во время допроса в Оболонском районном суде Киева 16 июля, где рассматривается уголовное производство о госизмене Януковича, Кобзарь отметил, что после того, как 21 февраля 2014 года поздно вечером политик покинул Межигорье, опасность его жизни только усилилась, передает УНИАН.

По словам свидетеля, "вооруженные боевики" преследовали Януковича как в Харькове, так и в Донецке. В то же время, отметил он, тогдашний и.о. президента Александр Турчинов приказал заблокировать передвижение экс-президента самолетами или вертолетами.

Кобзарь добавил, что после Донецка Янукович принял решение ехать в Крым автомобилями. Однако, отметил он, охрана президента получила информацию о том, что более 100 человек, вооруженных автоматами, уже ждали кортеж по дороге в Крым. Начальник охраны доложил об этом Януковичу, чтобы сохранить жизнь президента, не вступая в бой с боевиками.

"Мы были хорошо подготовлены и вооружены, но численность боевиков была больше, и мы бы продержались недолго. Сохранить жизнь Януковичу было маловероятно. Поэтому я принял решение обратиться к своему коллеге из России. Но с ним не было связи. Тогда я позвонил человеку из Федеральной службы охраны РФ и сообщил, что нас заблокировали, и через некоторое время мы вступим в бой, но после этого никого не останется. Я обратился к нему за помощью для переезда в Крым", – рассказал Кобзарь.

Он пояснил, что согласно договоренности была определена точка вблизи дороги на Крым, в которой кортеж Януковича с охранниками ожидали вертолеты. Экс-президент и охранники пересели в них и полетели в Крым. Однако по дороге вынуждены остановиться для дозаправки, после чего пересели в самолет, который около часа находился в воздухе, а затем совершил вынужденную посадку из-за неисправности воздушного судна.

Затем, по словам свидетеля, им предложили другой самолет, которым уже доставили в Крым. После этого Кобзарь рассказал, что на полуострове он пытался связаться с передовой группой Управления государственной охраны Украины, которая выехала туда накануне, однако связи с ней не было.

Он отметил, что тогда ему стало известно, что в Крым прибыли Арсен Аваков и Валентин Наливайченко для того, чтобы поймать Януковича. Они обыскали 9-ю госдачу. Однако это произошло еще до того, как экс-президент прибыл на полуостров.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Кобзарь рассказал, как Януковича якобы пытались убить.