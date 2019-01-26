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Собирался жениться: на Донбассе погиб украинский герой. Опубликовано фото

3.5тЧитать материал на украинском

На Донбассе в ходе боев погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Грищук.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Овручского горсовета Сергей Комаревич. "Печальная новость сегодня дошла до наших краев... Один из лучших сыновей, который защищал страну от захватчиков, погиб на поле боя", – написал он.

Отмечается, что Андрей Грищук был родом из села Норинск, Житомирской области. Бойцу было всего 20 лет, летом он планировал жениться.

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Андрей Грищук

Андрей Грищук

В комментариях пользователи выразили соболезнование семье парня. "Когда это закончится?" – спрашивают украинцы.

Собирался жениться: на Донбассе погиб украинский герой. Опубликовано фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января в районе Попасной Луганской области террористы обстреляли машину Вооруженных сил Украины, один военный погиб, еще четверо получили ранения.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
Минус один потерьнетовец )))))))))) Надо было раньше жениться, а не в армию идти! СУХС
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4
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Видать на Донбасс поехал денег на свадьбу насобирать.
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5
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Дудко Олег
Дудко Олег
Ещё один свидомит, который приехал освободить Донецк от местных жителей получил свое. Утилизация продолжается.
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5
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