Собирался жениться: на Донбассе погиб украинский герой. Опубликовано фото

На Донбассе в ходе боев погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Грищук.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Овручского горсовета Сергей Комаревич. "Печальная новость сегодня дошла до наших краев... Один из лучших сыновей, который защищал страну от захватчиков, погиб на поле боя", – написал он.

Отмечается, что Андрей Грищук был родом из села Норинск, Житомирской области. Бойцу было всего 20 лет, летом он планировал жениться.

Андрей Грищук

В комментариях пользователи выразили соболезнование семье парня. "Когда это закончится?" – спрашивают украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января в районе Попасной Луганской области террористы обстреляли машину Вооруженных сил Украины, один военный погиб, еще четверо получили ранения.

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