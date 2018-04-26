Собчак приедет в Крым: стало известно, как она попадет на полуостров

Бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак 28 апреля приедет в оккупированный Крым для участия в бизнес-тренинге.

Информацию об этом подтвердил источник, близкий к организаторам конференции для собственников бизнеса, которая будет проводиться в Алуште, передает "Крыминформ".

Отмечается, что на полуостров Собчак собирается приехать через материковую Украину.

"Ксения Собчак подтвердила свое участие в конференции. По плану, 27-28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на границу с Крымом. Есть негласные договоренности о том, что украинские власти и правоохранительные органы не будут препятствовать поездке Собчак в Крым через территорию Украины", – сообщил собеседник издания.

Кроме того, информация о приезде Собчак в Крым опубликована также на официальном сайте бизнес-конференции, где она заявлена в качестве специального гостя. Сообщения о визите транслируют крымские радиостанции.

Напомним, Собчак собиралась посетить оккупированный Крым во время предвыборной кампании. Тогда она написала письмо в посольство Украины, в котором попросила разрешения на посещение Крыма. Однако телеведущая позже отказалась посещать полуостров.

В апреле и июле 2014 года Собчак уже посещала оккупированный Крым, после чего попала в базу украинского волонтерского центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности Украины.

Как сообщал "Обозреватель", о возможном новом визите Собчак на полуостров стало известно в конце марта.