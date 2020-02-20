В четверг, 20 февраля, во Львове вооруженные преступники посреди улицы похитили прохожего.
Неизвестные сделали несколько выстрелов, поместили мужчину в багажник Chevrolet и уехали в неизвестном направлении в сопровождении внедорожника BMW. Об этом сообщили на сайте Нацполиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Автомобили злоумышленников задержали на разных улицах города. С багажника легковушки правоохранители освободили похищенного мужчину. Полицейские начали устанавливать личность потерпевшего и данные задержанных.
Во Львове похитили мужчину
Сайт Нацполиции
Следователи открыли уголовное производство по предварительной квалификации - ч.4 ст290 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Во Львове похитили мужчину
Сайт Нацполиции
Во Львове похитили мужчину
Сайт Нацполиции
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре вооруженные преступники похитили женщину и требовали у нее 300 тысяч долларов.
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