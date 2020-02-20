В четверг, 20 февраля, во Львове вооруженные преступники посреди улицы похитили прохожего.

Неизвестные сделали несколько выстрелов, поместили мужчину в багажник Chevrolet и уехали в неизвестном направлении в сопровождении внедорожника BMW. Об этом сообщили на сайте Нацполиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Автомобили злоумышленников задержали на разных улицах города. С багажника легковушки правоохранители освободили похищенного мужчину. Полицейские начали устанавливать личность потерпевшего и данные задержанных.

Во Львове похитили мужчину Сайт Нацполиции

Следователи открыли уголовное производство по предварительной квалификации - ч.4 ст290 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Во Львове похитили мужчину Сайт Нацполиции

Во Львове похитили мужчину Сайт Нацполиции

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре вооруженные преступники похитили женщину и требовали у нее 300 тысяч долларов.

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