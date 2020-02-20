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20 февраля • обновлено в 22:13
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Со стрельбой запихали в багажник: во Львове в открытую похитили человека. Фото

1.5т
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В четверг, 20 февраля, во Львове вооруженные преступники посреди улицы похитили прохожего.

Неизвестные сделали несколько выстрелов, поместили мужчину в багажник Chevrolet и уехали в неизвестном направлении в сопровождении внедорожника BMW. Об этом сообщили на сайте Нацполиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Автомобили злоумышленников задержали на разных улицах города. С багажника легковушки правоохранители освободили похищенного мужчину. Полицейские начали устанавливать личность потерпевшего и данные задержанных.

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Во Львове похитили мужчину

Во Львове похитили мужчину

Сайт Нацполиции

Следователи открыли уголовное производство по предварительной квалификации - ч.4 ст290 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Во Львове похитили мужчину

Во Львове похитили мужчину

Сайт Нацполиции

Во Львове похитили мужчину

Во Львове похитили мужчину

Сайт Нацполиции

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре вооруженные преступники похитили женщину и требовали у нее 300 тысяч долларов.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Львов
Тег
похищение
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