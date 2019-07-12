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Януковича оправдают? Чем грозит снятие санкций ЕС

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Решение суда Европейского Союза о снятии ряда санкций с бывшего президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения вызвало небывалый резонанс.

Теперь беглый политик может избавиться от абсолютно всех ограничений. А, возможно, и вернуться в Украину.

Почему были отменены санкции в отношении команды Януковича и что будет дальше разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • Суд ЕС отменил санкции в отношении Виктора Януковича и его ближайшего окружения. Причина в том что "украинская сторона не предоставила реальных доказательств преступлений";

  • Команда юристов Януковича уже готовится к отмене и других санкций, наложенных на них все тем же ЕС и Канадой;

  • Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы санкции могут окончательно снять, если не появятся реальные доказательства.

Почему с Януковича сняли санкции

Сразу после бегства Виктора Януковича и его ближайшего окружения из Украины в 2014 года, прокуратура совместно с международными судами начала изучать возможные факты коррупции и нарушения закона.

Расследования ведутся в отношении:

  • Виктора Януковича,

  • его сына Александра,

  • бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко,

  • экс-премьер-министра Сергея Арбузова,

  • бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артем Пшонка,

  • экс-главы администрации президента Андрея Клюева.

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Их внесли в санкционный список Европейского Союза еще в 2014 году на основании уголовного производства в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением украинских государственных средств и их незаконным перемещением за пределы страны. Речь шла о махинациях с миллиардами гривен, успешно ввезенными командой и украденными из бюджета. То есть все счета на территории стран ЕС были заморожены.

Виктор Янукович

Виктор Янукович

Такое решение неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов. Правда, команда беглых политиков также не сидела сложа руки. Их юристы неоднократно подавали иски в Суд ЕС с требованием пересмотреть решения.

11 июля 2019 года Суд встал на сторону беглецов и отменил разморозку активов. Решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов.

Действующие же ограничения ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе.

Все еще в деле, к примеру, и другие санкции. Так, во второй половине марта правительство Канады продлило действие экономических ограничений против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его 15 соратников. Там, правда, список намного шире.

В команде беглого экс-президента отмену ограничительных мер со стороны ЕС уже назвали победой, заявив, что все кроется в отсутствии реальных претензий со стороны украинской власти.

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"За 5 лет никаких материалов о причастности Виктора Федоровича, Александра Викторовича к инкриминируемым им преступлениям Украиной предоставлено не было. Не только защитникам, но и обществу Генеральная прокуратура не предоставила каких-либо доказательств", – заявил в комментарии OBOZREVATEL адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

В Генпрокуратуре же отмечают, что к этому делу не имеют никакого отношения. “Решение суда ЕС никоим образом не повлияет на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемые правоохранительными органами Украины. Стоит отметить, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и оставаться в силе”, – подчеркнула пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Европейский Суд

Европейский Суд

Аиф

Что ждет дальше

Отмена санкций со стороны Суда ЕС свидетельствует сразу о нескольких тенденциях.

  • Во-первых,правоохранительные органы не смогли собрать достаточное количество доказательств коррупции беглых политиков.

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“В 2014 году после бегства Януковича и его команды санкции европейцы накладывали на “добром слове”. Это были политические санкции, которые во многом конвертировались в экономические. Ограничения наложили, но все равно необходимо было предоставить доказательства вины этих чиновников, каждого. А что по факту имеем? Какие приговоры есть в Украине, кроме госизмены Виктора Януковича? Ничего. Вот поэтому европейцы все решения отменяют”, – рассказал OBOZREVATEL основатель неправительственной организации StateWatch Александр Леменов.

  • Во-вторых, Европейский Союз настроен на смягчение давления на экс-политиков времен Виктора Януковича. Это связанно как с сильным лобби последних, так и с общеполитическими причинами (возвращения России в Парламентскую ассамблею и другое).

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Аналогичной позиции придерживается и лидер общественного движения "Рідна країна" Николай Томенко. "Европейцы прекрасно понимают, что в Украине произошла смена власти и можно более спокойно реагировать на ситуацию... Очевидно, теперь они среагировали на то, что серьезных и убедительных доказательств украинские правоохранительные органы не нашли. И соответственно, они снимают санкции. Думаю, это не первое и не последнее решение", – подчеркнул Томенко в эфире ObozTV.

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Читайте все новости по теме "Санкции против украинских чиновников" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Санкции против украинских чиновников
Персоны
Виктор Янукович Андрей Клюев
Место
Украина
Теги
приговор Януковичу санкции
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