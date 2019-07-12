Януковича оправдают? Чем грозит снятие санкций ЕС

Решение суда Европейского Союза о снятии ряда санкций с бывшего президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения вызвало небывалый резонанс.
Теперь беглый политик может избавиться от абсолютно всех ограничений. А, возможно, и вернуться в Украину.
Почему были отменены санкции в отношении команды Януковича и что будет дальше – разбирался OBOZREVATEL.
Главное:
Суд ЕС отменил санкции в отношении Виктора Януковича и его ближайшего окружения. Причина в том что "украинская сторона не предоставила реальных доказательств преступлений";
Команда юристов Януковича уже готовится к отмене и других санкций, наложенных на них все тем же ЕС и Канадой;
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы санкции могут окончательно снять, если не появятся реальные доказательства.
Почему с Януковича сняли санкции
Сразу после бегства Виктора Януковича и его ближайшего окружения из Украины в 2014 года, прокуратура совместно с международными судами начала изучать возможные факты коррупции и нарушения закона.
Расследования ведутся в отношении:
Виктора Януковича,
его сына Александра,
бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко,
экс-премьер-министра Сергея Арбузова,
бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артем Пшонка,
экс-главы администрации президента Андрея Клюева.
Их внесли в санкционный список Европейского Союза еще в 2014 году на основании уголовного производства в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением украинских государственных средств и их незаконным перемещением за пределы страны. Речь шла о махинациях с миллиардами гривен, успешно ввезенными командой и украденными из бюджета. То есть все счета на территории стран ЕС были заморожены.
Виктор Янукович
Такое решение неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов. Правда, команда беглых политиков также не сидела сложа руки. Их юристы неоднократно подавали иски в Суд ЕС с требованием пересмотреть решения.
11 июля 2019 года Суд встал на сторону беглецов и отменил разморозку активов. Решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов.
Действующие же ограничения ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе.
Все еще в деле, к примеру, и другие санкции. Так, во второй половине марта правительство Канады продлило действие экономических ограничений против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его 15 соратников. Там, правда, список намного шире.
В команде беглого экс-президента отмену ограничительных мер со стороны ЕС уже назвали победой, заявив, что все кроется в отсутствии реальных претензий со стороны украинской власти.
"За 5 лет никаких материалов о причастности Виктора Федоровича, Александра Викторовича к инкриминируемым им преступлениям Украиной предоставлено не было. Не только защитникам, но и обществу Генеральная прокуратура не предоставила каких-либо доказательств", – заявил в комментарии OBOZREVATEL адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.
В Генпрокуратуре же отмечают, что к этому делу не имеют никакого отношения. “Решение суда ЕС никоим образом не повлияет на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемые правоохранительными органами Украины. Стоит отметить, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и оставаться в силе”, – подчеркнула пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.
Европейский Суд
Аиф
Что ждет дальше
Отмена санкций со стороны Суда ЕС свидетельствует сразу о нескольких тенденциях.
Во-первых,правоохранительные органы не смогли собрать достаточное количество доказательств коррупции беглых политиков.
“В 2014 году после бегства Януковича и его команды санкции европейцы накладывали на “добром слове”. Это были политические санкции, которые во многом конвертировались в экономические. Ограничения наложили, но все равно необходимо было предоставить доказательства вины этих чиновников, каждого. А что по факту имеем? Какие приговоры есть в Украине, кроме госизмены Виктора Януковича? Ничего. Вот поэтому европейцы все решения отменяют”, – рассказал OBOZREVATEL основатель неправительственной организации StateWatch Александр Леменов.
Во-вторых, Европейский Союз настроен на смягчение давления на экс-политиков времен Виктора Януковича. Это связанно как с сильным лобби последних, так и с общеполитическими причинами (возвращения России в Парламентскую ассамблею и другое).
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Аналогичной позиции придерживается и лидер общественного движения "Рідна країна" Николай Томенко. "Европейцы прекрасно понимают, что в Украине произошла смена власти и можно более спокойно реагировать на ситуацию... Очевидно, теперь они среагировали на то, что серьезных и убедительных доказательств украинские правоохранительные органы не нашли. И соответственно, они снимают санкции. Думаю, это не первое и не последнее решение", – подчеркнул Томенко в эфире ObozTV.
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