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Снимал погибший ''киборг'': опубликовано уникальное видео битвы за Донецкий аэропорт

8.7тЧитать материал на украинском

В сети появились уникальные кадры боев за Донецкий аэропорт, которые проходили зимой 2014-2015 годов. Их автором является погибший "киборг" Алексей Болдырев.

Он служил в 93-й бригаде ВСУ и погиб в декабре 2015 года. Снятые ним видеоролики из эпицентра боевых действий войны за независимость Украины обнародовали на странице Babylon'13 в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. Присутствует ненормативная лексика).

"Видите, как все сыпется. Здесь вообще все летит! Я не вижу ничего. Наши БТРы, пацаны! Пришли наши на подмогу. Будем живы!" — комментировал бой украинский защитник.

Фрагмент видео

Фрагмент видео

Обнародованный ролик состоит из нарезки фрагментов, снятых в разное время. На одном из них запечатлен диалог Болдырева с друзями, которые спросили у него, зачем он снимает видео.

Фрагмент видео

Фрагмент видео

Алексей Болдырев

Алексей Болдырев

Facebook Лилия Сова

"А вдруг я завтра умру? Хоть какая-то память останется", — ответил боец.

Он погиб спустя год после съемки видеозаписи в результате подрыва на неизвестном устройстве около с. Опытное, пишет "Апостроф".

Как писал OBOZREVATEL, боевик Роман Джумаев, который убивал "киборгов", спокойно жил в Мариуполе и выдавал себя за ветерана АТО.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы, однако он был выпущен из СИЗО и долгое время даже не находился под домашним арестом.

Читайте все новости по теме "Бои за донецкий аэропорт" на OBOZREVATEL.

Тема
Бои за донецкий аэропорт
Место
УкраинаДонецк
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Северг Олег
Северг Олег
Будем жити (с) ... не ты не будешь. Ты сгниёшь и тебе съедят черви. А так собакам собачья смерть. Всё логично
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Проценко Володимир
Проценко Володимир
а я видел видео как козломордая тварь в Чечне бросило гранату в подвал где прятались женщины и дети а после этого зашли туда автоматчики и дострелили тех кто остался в живых,в этом вся козломордая суть,херои хуевые,за спинами женщин и детей воевать.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Проценко ,а ты нам его покажи,гадёныш пиздлявый. Может и про Волынь у тебя видео есть...покажи полякам,выродок.
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Слава вам, наші захисники! Рятівники наші! Вічна пам"ять загиблим та вікова пошана живим!!! Авы, кацапы, даже не смейте тянуть свои грязные ручонки к светлой памяти погибших Воинов!
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CARGO 100
CARGO 100
Ткачук Татьяна, руки еще морать, их берцами ...
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