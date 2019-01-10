Снимал погибший ''киборг'': опубликовано уникальное видео битвы за Донецкий аэропорт

В сети появились уникальные кадры боев за Донецкий аэропорт, которые проходили зимой 2014-2015 годов. Их автором является погибший "киборг" Алексей Болдырев.

Он служил в 93-й бригаде ВСУ и погиб в декабре 2015 года. Снятые ним видеоролики из эпицентра боевых действий войны за независимость Украины обнародовали на странице Babylon'13 в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. Присутствует ненормативная лексика).

"Видите, как все сыпется. Здесь вообще все летит! Я не вижу ничего. Наши БТРы, пацаны! Пришли наши на подмогу. Будем живы!" — комментировал бой украинский защитник.

Фрагмент видео

Обнародованный ролик состоит из нарезки фрагментов, снятых в разное время. На одном из них запечатлен диалог Болдырева с друзями, которые спросили у него, зачем он снимает видео.

Фрагмент видео

Алексей Болдырев Facebook Лилия Сова

"А вдруг я завтра умру? Хоть какая-то память останется", — ответил боец.

Он погиб спустя год после съемки видеозаписи в результате подрыва на неизвестном устройстве около с. Опытное, пишет "Апостроф".

Как писал OBOZREVATEL, боевик Роман Джумаев, который убивал "киборгов", спокойно жил в Мариуполе и выдавал себя за ветерана АТО.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы, однако он был выпущен из СИЗО и долгое время даже не находился под домашним арестом.