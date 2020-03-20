Снайперы России напали на ВСУ на Донбассе: произошла трагедия

В четверг, 19 марта снайперы вооруженных формирований Российской Федерации устроили обстрелы на Донбассе, убив украинского воина и ранив еще одного.

Подробности боев сообщил в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил. Огонь велся из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 20 марта, огневой активности наемников России не наблюдалось.

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Что происходило на Донбассе 19 марта

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов, а именно:

два раза неподалеку Красногоровки – из минометов калибра 120 мм – 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды рядом с Лебединским – с 82-мм минометов – 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Васильевки – из автоматического станкового гранатомета;

рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Славное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

Семь обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

четыре раза в районе населенного пункта Крымское – из минометов калибра 120 мм – 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм – 10 мин;

в районе населенного пункта Новоалександровка – снайперский огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта террористы ранили на Донбассе 3 украинских воинов.

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