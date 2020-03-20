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20 марта • обновлено в 07:48
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Снайперы России напали на ВСУ на Донбассе: произошла трагедия

3.6т
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В четверг, 19 марта снайперы вооруженных формирований Российской Федерации устроили обстрелы на Донбассе, убив украинского воина и ранив еще одного.

Подробности боев сообщил в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил. Огонь велся из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 20 марта, огневой активности наемников России не наблюдалось.

Снайперы России напали на ВСУ: произошла трагедия

Снайперы России напали на ВСУ: произошла трагедия

Прямий

Что происходило на Донбассе 19 марта

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов, а именно:

  • два раза неподалеку Красногоровки – из минометов калибра 120 мм – 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды рядом с Лебединским – с 82-мм минометов – 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Павлополя – из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Васильевки – из автоматического станкового гранатомета;

  • рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи населенного пункта Славное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

Семь обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • четыре раза в районе населенного пункта Крымское – из минометов калибра 120 мм – 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм – 10 мин;

  • в районе населенного пункта Новоалександровка – снайперский огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта террористы ранили на Донбассе 3 украинских воинов.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зато не от коронавируса...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Опять прошла ротация на Донбассе...регулярная армия РФ на неделю отошла отдышаться от мощного вшивого всу...ее место заняли найманцi РФ!!!!
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Да ладно? Они под флагом лежали? Это развлечение немецких миллионеров-поехать на Донбасс и пострелять жЫвотных за денюжку!
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