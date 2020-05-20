Вечером в среду, 20 мая, российско-оккупационные войска ранили одного украинского военнослужащего.

Как сказано в сводке штаба ООС, террористы обстреляли ВСУ в районе населенного пункта Марьинка, недалеко от Донецка.

"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский защитник получил ранения. Воина было доставлено в медицинское учреждение и оперативно оказано квалифицированную помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – сказано в сообщении.

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Действия оккупантов не остались без ответа. Украинские военные открыли прицельный огонь по их позициям. Потери террористов уточняются.

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" заявили о том, что привели в полную боевую готовность свои незаконные вооруженные формирования, пригрозив готовностью "передвинуть линию фронта". Также в сеть попало фото из Донецка: оккупанты уже ввели в город боевые машины.

Штаб ООС отреагировал на провокационные заявление террористов, сообщив, что украинские военные готовы к любым действиям террористов и в зоне боевых действий в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил.

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