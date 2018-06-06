Снайпер ОС ликвидировал командира "ЛНР"

Во вторник, 5 июня в районе поселка Крымское снайпер Объединенных сил ликвидировал командира батареи так называемой 4-й бригады "народной милиции ЛНР".

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

"Вчера в зоне ответсвенности 53-й бригады в районе посёлка Крымское, нашим снайпером был ликвидирован командир минометной батареи 4-й бригады "народной милиции ЛНР". Напрашивалось решение, так как количество обстрелов на этом участке за последнее время очень сильно увеличилось. Были моменты, когда за 30 минут на одну из наших позиций, прилетали до 20-25 мин", - написал он.

После этого, по словам Мысягина, ночь в районе Крымского прошла относительно спокойно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на мариупольском направлении в районе Широкино был уничтожен вражеский снайпер.

Тогда же, по данным разведки, было уничтожено двое и ранено четверо террористов