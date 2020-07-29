Смотреть Путину в глаза никто не хочет: Тука назвал проблему с главой ТКГ

Большинство тех, кто мог бы возглавить Трехстороннюю контактную группу в Минске не готовы работать в команде президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "Единственная фамилия, которая мне приходит на ум, это Евгений Марчук, если, конечно, он согласится, хотя у меня есть большие сомнения", – заметил он.

"Остальные люди, которые могли бы возглавить Трехстороннюю контактную группу, вряд ли согласятся, потому что есть определенные мировоззренческие разногласия, есть разногласия в построении отношений с Российской Федерацией как страной-агрессором. И вряд ли кто-то из них имеет желание смотреть в глаза Путину", – пояснил Тука.

Отвечая на вопрос, почему от руководства ТКГ отказался второй президент Леонид Кучма, он предположил, что причина – в "сверхтяжелой работе" – и в физическом, и в психологическом плане.

По его словам, трудности представляет как напряженный график работы ТКГ, так и необходимость общаться с "какими-то подонками и ничтожествами". В то же время Тука допустил, что могли быть и другие причины.

Как писал OBOZREVATEL, 28 июля второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. 29 июля президент Зеленский допустил, что место Кучмы в ТКГ может занять первый президент Леонид Кравчук.