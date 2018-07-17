Смертельный взрыв "Молота" на полигоне в Ривне: бойцы указали на подозрительные нестыковки

Раненые во время взрыва миномета "Молот" на полигоне в Ровно украинские военные утверждают, что это не было двойное заряжение, как гласит официальная версия.

"Один из выживших говорил, что видел, как вылетела первая мина. После этого командир батареи проверил стволы с фонариком. А командир воевал с 2014 года, у них уже до автоматизма доведено после каждого выстрела проверить ствол. И потом был дан приказ "заряжай" и раздался взрыв", - сообщила OBOZREVATEL волонтер Ольга Решетилова.

По ее словам, к взрыву "Молота" осталось много вопросов.

"Например, там не нашли хвостовик от мины, а для экспертизы он очень важен. А если бы было двойное заряжение, то хвостовиков должно быть два, где они? Что касается предохранителя, во всех случаях разрывов, которые мне известны, он остается прикрученным к куску ствола. А тут он лежал отдельно метров за сто. Вопросы для экспертов есть", - подытожила волонтер.

"Молот" BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва миномета "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.