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Смертельный взрыв "Молота" на полигоне в Ривне: бойцы указали на подозрительные нестыковки

4.7тЧитать новость на украинском

Раненые во время взрыва миномета "Молот" на полигоне в Ровно украинские военные утверждают, что это не было двойное заряжение, как гласит официальная версия.

"Один из выживших говорил, что видел, как вылетела первая мина. После этого командир батареи проверил стволы с фонариком. А командир воевал с 2014 года, у них уже до автоматизма доведено после каждого выстрела проверить ствол. И потом был дан приказ "заряжай" и раздался взрыв", - сообщила OBOZREVATEL волонтер Ольга Решетилова.

По ее словам, к взрыву "Молота" осталось много вопросов.

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"Например, там не нашли хвостовик от мины, а для экспертизы он очень важен. А если бы было двойное заряжение, то хвостовиков должно быть два, где они? Что касается предохранителя, во всех случаях разрывов, которые мне известны, он остается прикрученным к куску ствола. А тут он лежал отдельно метров за сто. Вопросы для экспертов есть", - подытожила волонтер.

"Молот"

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва миномета "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.

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Темы
ЭксклюзивВзрыв "Молота" на полигоне
Место
Украина
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sHarK
sHarK
Молот - очень хороший миномет! Он сам уничтожает укробандеровцев! В автоматическом режиме! Разработчик - молодец! Надо ему название новое придумать - не "МОЛОТ" а "АНТИФАШИСТ" ;)))
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Prystash Volodymyr
Prystash Volodymyr
от цікаво в киеві дохуя всіляких патріотів і блядь нема нікого хто йобнув би пашинського
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Шуберт Миша
Шуберт Миша
Сохар и Бродский, уберите с сайта кацапских тролей.
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