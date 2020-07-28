Смерть 3-летнего Мусы Сулейманова сравнили с трагедией сирийского мальчика: журналист подметил нюанс

История смерти трехлетнего Мусы Сулейманова в Крыму напоминает трагедию в 2015 году, когда на Эгейское побережье Турции выбросило тело трехлетнего сирийца Айлана Курди.

Как пишет в Facebook журналист Осман Пашаев, семья Курди бежала от сирийской войны и пыталась на надувной лодке добраться до греческого острова. Выжил только отец, в море погибли жена и двое детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).

"Смерть трехлетнего ребенка в красной футболке стала укором всему цивилизованному миру, выражавшему дежурную обеспокоенность сотням тысяч смертей и миллионам людей, потерявших все", – отметил он.

По словам Пашаева, Муса погиб в дренажной яме под Симферополем, и в интернете не будет будоражащих картинок, как было 5 лет назад.

"У тридцатилетней женщины в Крыму, оставшейся с тремя несовершеннолетними детьми и двумя пожилыми родителями, мужа которой полтора года держат в заложниках в оккупационной тюрьме после облав на гражданских журналистов и активистов, нет мировой медиа сцены", – констатировал журналист.

Он подчеркнул, что вялотекущую оккупацию Крыма не освещает Reuters и Associated Press, в серую зону только изредка попадают международные журналисты.

"Смерть Мусы Сулейманова не вдохновляет pinterest. Древнегреческим трагедиям нужен был автор, "новогреческим" – дистрибуция", – заключил Пашаев.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2015 года мировые СМИ опубликовали шокирующие кадры гибели сирийского ребенка на пляже недалеко от турецкого курорта Бодрум. Он был одним из 12 сирийских беженцев, которые пытались добраться до греческого острова Кос.

Тело трехлетнего сирийца Айлана Курди Dogan News Agency