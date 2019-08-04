Сломал крест, залил краской: в Сумах поиздевались над погибшими АТОшниками

В Сумах в ночь на воскресенье, 4 августа, вандал осквернил могилы погибших воинов АТО на Аллее Славы.

На одной из могил неизвестный повредил на деревянный крест, а другую заляпал розовой краской, сообщила начальник местной Нацполиции Эльвира Биганова (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Злоумышленник совершил преступление, несмотря на шесть камер видеонаблюдения. Отмечается, что он надругался над могилой бойца Александра Глуходида и полковника СБУ Александра Анищенко.

Иллюстрация Телеканал 24

"На Аллее Славы вандалы поиздевались над могилами павших! Полиция уже была. Деревянный крест на могиле Александру Глуходиду сломан! Могила Анищенко заляпана розовой краской! На мемориале шесть камер наблюдения!" – возмутилась сумчанка Валентина Андрияшева.

Оскверненные захоронения ТСН

Оскверненные захоронения ТСН

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст 297 (надругательство над могилой) УК Украины.

Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Чертков под Тернополем во время строительства мемориала воинам Украинской Галицкой армии на свалку вывезли человеческие останки из 14 могил.

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