"Слишком большая цена": скандал с флагами в Станице Луганской получил продолжение

На улицах Станицы Луганской на Донбассе вновь развесили национальные флаги Украины.

Соответствующими фото в личном Telegram-канале поделился офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). "Наконец-то досадная ошибка устранена и флаги возвращены на место", – отметил он.

"Надеюсь, что ответственные за такие действия, те, кто дал команду снять флаги Украины, понесут суровую ответственность! Слишком большую цену мы платим, чтобы именно этот флаг свободно развивался над этой территорией", – добавил офицер.

Иллюстрация 5 канал

Станица Луганская Telegram-канал Анатолия Штефана "Штирлица"

Станица Луганская Telegram-канал Анатолия Штефана "Штирлица"

Станица Луганская Telegram-канал Анатолия Штефана "Штирлица"

Скриншот

Напомним, в Станице Луганской спустя три дня сняли развешенные на улицах государственные флаги, что вызвало возмущение местных жителей.

До этого в "ЛНР" отреагировали на украинские флаги на мосту около Станицы Луганской в честь завершения демонтажа конструкции, вывесив свои знамена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил.

Для местных жителей, которые пересекают линию разграничения, запустили бесплатный автобус.

21 августа в ОБСЕ заявили о полном разминировании Украиной территории возле моста.

В начале сентября украинская сторона завершила полный демонтаж фортификационных сооружений в городе вблизи разрушенного моста через Северский Донец.

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