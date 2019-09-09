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10 сентября • обновлено в 06:51
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"Слишком большая цена": скандал с флагами в Станице Луганской получил продолжение

11.6т Читать материал на украинском

На улицах Станицы Луганской на Донбассе вновь развесили национальные флаги Украины.

Соответствующими фото в личном Telegram-канале поделился офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). "Наконец-то досадная ошибка устранена и флаги возвращены на место", – отметил он.

"Надеюсь, что ответственные за такие действия, те, кто дал команду снять флаги Украины, понесут суровую ответственность! Слишком большую цену мы платим, чтобы именно этот флаг свободно развивался над этой территорией", – добавил офицер.

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Иллюстрация

Иллюстрация

5 канал

Станица Луганская

Станица Луганская

Telegram-канал Анатолия Штефана "Штирлица"

Станица Луганская

Станица Луганская

Telegram-канал Анатолия Штефана "Штирлица"

Станица Луганская

Станица Луганская

Telegram-канал Анатолия Штефана "Штирлица"

"Слишком большая цена": скандал с флагами в Станице Луганской получил продолжение

Скриншот

Напомним, в Станице Луганской спустя три дня сняли развешенные на улицах государственные флаги, что вызвало возмущение местных жителей.

До этого в "ЛНР" отреагировали на украинские флаги на мосту около Станицы Луганской в честь завершения демонтажа конструкции, вывесив свои знамена.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Луганск
Теги
украинский флаг флаг Украины Новости Донбасса фотографии Донбасс Новости ЛНР
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Пэрэможцы так трясуться за свои вонючие тряпки...последнее, что у них осталось...
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4
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Wick John
Wick John
Виня Ксения, шлюха скачи в что обслуживать своих хероев
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Виня Ксения
Виня Ксения
Иванов Владимир, выпей бояры и занюхай своей сцаной тряпкой.
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Магась Серега
Магась Серега
Бойцы народной армии ДНР в честь дня освобождения Донбасса от немецких оккупантов запустили над позициями украинских силовиков беспилотник с копией Красного Знамени Победы. Украинские силовика, повинуясь инстинкту, немедленно открыли по нему огонь.
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3
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2 из 3 ответов | показать все
Виня Ксения
Виня Ксения
Магась Серега, ссышься ты по ночам на своем продавленном диване. Исходя из твоей логики, ты мог и не родиться, так как все граждане ссср должны были сидеть в окопах всю войну (1941-1945) безвылазно и вероятность, что твои предки бы выжили практически равна нулю, так как сидели бы они там без оружия (его элементарно на всех бы не хватило, так как ссср не был готов к войне и сдал фашистам куча территорий без особого сопротивления в первые месяцы войны). У тебя есть не такие тупые вопросы?
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Магась Серега
Магась Серега
Ящик Геннадий, почему тогда такой свиноеб как ты не на войне? ссышься?
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CARGO 100
CARGO 100
Столбы ещё покрасьте, вам даже ЗИЛ с вышкой в России покрасили ...
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