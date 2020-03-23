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23 марта • обновлено в 08:58
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Следы ведут в Россию: СБУ развенчала еще два фейка о коронавирусе

4.3т
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины опровергли фейковое видео, где в городском транспорте случилась драка якобы из-за того, что один из пассажиров кашлял и имел признаки коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ на странице в Facebook. Там подчеркнули, что к распространению ролика в сети, как и к еще одному ложному сообщению, причастны пророссийские "ботофермы" (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Друзья, в соцсетях – очередной фейк о коронавирусе. Не успели "улетать" вертолеты, которые должны были распылять ночью дезинфицирующие средства, как наши киберспециалисты зафиксировали попытки распространения новой глупости", – отмечают в ведомстве.

В Украине развенчали фейки о коронавирусе

В Украине развенчали фейки о коронавирусе

Отметим, что сначала события на видео, которое "разгоняется" в сети, приписывали к Виннице, а затем ко Львову. В то же время в СБУ установили, что этот конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никак не связан с пандемией COVID-19.

По данным СБУ, первоисточниками размещения начали активно распространять на сепаратистских и пророссийских ресурсах.

"Аномальное "вирусное" распространение материала указывает на вовлечение "ботоферм" для дестабилизации ситуации. Поэтому еще раз призываем и СМИ, и граждан тщательно относиться к проверке информации и пользоваться официальными источниками. Помните: такие публикации направлены только на расшатывание ситуации в нашем государстве" , – отметили в СБУ.

Кадры из фейкового видео об избиении в транспорте из-за коронавируса

Кадры из фейкового видео об избиении в транспорте из-за коронавируса

Также в ведомстве добавили, что сейчас их специалисты осуществляют меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые сознательно распространяют ложную информацию.

Кроме этого, был опровергнут и массовый спам в мессенджерах о том, что по квартирам жителей ходит бригада медиков-мошенников. Те, якобы под видом дезинфекции помещений от коронавируса, "запускают" газ и "обворовывают" хозяев. Сначала такие сообщения распространяли в Днепропетровской области, а затем в Киеве и области, а также Луцке.

Фейк о медиках-мошенниках

Фейк о медиках-мошенниках

"Ноги растут из соседней РФ. В одном предложении полиция, в другом – милиция, которой у нас уже давно нет. На оперативном совещании просят распространить информацию, но на официальном сайте и на официальных страницах в соцсетях ничего подобного нет. Кстати, а кого просят распространить? Кто автор сообщения? Так сказать, нулевой отправитель. И что-то немного не совпадает: это оперативное совещание, то школа милиции", – пишут на Facebook-странице "По ту сторону новостей".

Внимание! Ниже опубликовано видео – это фейк, о котором говорит СБУ:

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины фейки
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
На фото явно видно Путин!!
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"Ноги растут из соседней РФ" - ну так они еще в Новых Санжарах расти начали или всё это было снято в другом месте и задолго до короновируса?
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