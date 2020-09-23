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Следователя СБУ уличили в вымогательстве $30 тысяч

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
3,3 т.
Следователю сообщили о подозрении в вымогательстве взятки. Источник: ti-ukraine.org

Следователю Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщили о подозрении в вымогательстве $30 тысяч взятки.

Об этом сообщили в пресс-центре Офиса генерального прокурора. Правоохранителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

По данным следствия, в течение февраля-марта 2020 года следователь требовал у подозреваемого в уголовном производстве взятку за изменение правовой квалификации состава уголовного преступления.

Также он обещал оказать содействие в заключении сделки о признании виновности и возврате изъятого имущества.

В суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Следователю Управления СБУ сообщили о подозрении в вымогательстве взятки.
Следователь требовал у подозреваемого взятку за изменение квалификации состава преступления.
Также он обещал оказать содействие в заключении сделки о признании виновности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве задержаны следователь Государственного бюро расследований, оперуполномоченный полиции и их сообщник по факту вымогательства и получения взятки.

УкраинаОфис генерального прокурора УкраиныСлужба безопасности Украины
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