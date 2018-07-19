Скупают китайцы: в Украине пустили детей с молотка

Суррогатное материнство в Украине для иностранцев необходимо запретить, поскольку оно проводится непрозрачно.

Об этом OBOZREVATEL заявил уполномоченный по правам детей Николай Кулеба. По его словам, законы в Украине не отрегулированы так, чтобы будущие родители предоставляли свой биоматериал.

"Генетическая экспертиза после родов не проводится. В результате иностранцы смотрят на нас как на источник покупки ребенка", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что за последние два года число иностранцев, которые приезжали за детьми от суррогатных матерей в Украину, выросло в два-три раза.

"У нас сейчас в основном за детьми приезжают китайцы. И это не первый скандал в Украине, в такую историю попадала клиника "Исида", было уголовное дело с американскими родителями, которые не смогли подтвердить биологическое родство с ребенком. В результате ребенка забрали и потом усыновили. Есть много лоббистов из числа медиков и юристов, которые считают, что все можно просто быстро отрегулировать. Я в это не верю, нужно запретить и потом писать законы", - сказал нам Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вскрылась масштабная схема торговли детьми.