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Скупают китайцы: в Украине пустили детей с молотка

2.3тЧитать новость на украинском

Суррогатное материнство в Украине для иностранцев необходимо запретить, поскольку оно проводится непрозрачно.

Об этом OBOZREVATEL заявил уполномоченный по правам детей Николай Кулеба. По его словам, законы в Украине не отрегулированы так, чтобы будущие родители предоставляли свой биоматериал.

"Генетическая экспертиза после родов не проводится. В результате иностранцы смотрят на нас как на источник покупки ребенка", - сказал Кулеба.

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Он подчеркнул, что за последние два года число иностранцев, которые приезжали за детьми от суррогатных матерей в Украину, выросло в два-три раза.

"У нас сейчас в основном за детьми приезжают китайцы. И это не первый скандал в Украине, в такую историю попадала клиника "Исида", было уголовное дело с американскими родителями, которые не смогли подтвердить биологическое родство с ребенком. В результате ребенка забрали и потом усыновили. Есть много лоббистов из числа медиков и юристов, которые считают, что все можно просто быстро отрегулировать. Я в это не верю, нужно запретить и потом писать законы", - сказал нам Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вскрылась масштабная схема торговли детьми.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы совсем деградировали! Детей начали продавать. Что-то мне история с распятым мальчиком всё больше и больше начинает казаться реальностью.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Пигин Макс, каких детей, дибил? Ты хоть почитай о чем речь.
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