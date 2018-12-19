Скрывалась 4 года: СБУ попалась одна из организаторов луганского "референдума"

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проведению Операции Объединенных сил, задержали одну из разыскиваемых участниц подготовки и проведения в Луганской области так называемого "референдума" 2014 года.

Оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 жительница Новодружеска добровольно присоединилась в состав так называемой "избирательной комиссии" псевдореферендума, сообщает пресс-центр СБУ.

После освобождения города силами антитеррористической операции женщина убежала в РФ, где более четырех лет скрывалась от правосудия. В июне следователи СБУ заочно вынесли в отношении нее уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

Незаконный "референдум" на Донбассе

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленницу на одном из пунктов пропуска украинской государственной границы.

"Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ заявило о громком задержании организованной преступной группировки. В состав банды входил полицейский.