Скончался легендарный командир 128 бригады ВСУ

В Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона рано утром 19 ноября скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростылев.
Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в Facebook.
"К этому никогда не привыкнуть... Нет слов... Спи спокойно командир... Вечная память...", – прокомментировал офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Полковник получил множественные огнестрельные осколочные ранения конечностей, у него был травматический шок. Коростылев находился в тяжелом состоянии.
Коростелев стал комбригом 128-й бригады только в сентябре этого года.
К тому служил в 25-й десантной бригады, где был начальником артиллерии и заместителем командира. У воина осталась жена, дочь и сын. Ему было 38 лет.
Скончался Евгений Коростылев
ФБ Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 12 ноября возле населенного пункта Новотроицкое. Двух военных госпитализировали с тяжелыми травмами.
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