Скончался легендарный командир 128 бригады ВСУ

В Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона рано утром 19 ноября скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростылев.

Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

"К этому никогда не привыкнуть... Нет слов... Спи спокойно командир... Вечная память...", – прокомментировал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Полковник получил множественные огнестрельные осколочные ранения конечностей, у него был травматический шок. Коростылев находился в тяжелом состоянии.

Коростелев стал комбригом 128-й бригады только в сентябре этого года.

К тому служил в 25-й десантной бригады, где был начальником артиллерии и заместителем командира. У воина осталась жена, дочь и сын. Ему было 38 лет.

Скончался Евгений Коростылев ФБ Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 12 ноября возле населенного пункта Новотроицкое. Двух военных госпитализировали с тяжелыми травмами.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!