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19 ноября • обновлено в 09:56
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Скончался легендарный командир 128 бригады ВСУ

5.7т
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В Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона рано утром 19 ноября скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростылев.

Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

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"К этому никогда не привыкнуть... Нет слов... Спи спокойно командир... Вечная память...", – прокомментировал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Полковник получил множественные огнестрельные осколочные ранения конечностей, у него был травматический шок. Коростылев находился в тяжелом состоянии.

Коростелев стал комбригом 128-й бригады только в сентябре этого года.

К тому служил в 25-й десантной бригады, где был начальником артиллерии и заместителем командира. У воина осталась жена, дочь и сын. Ему было 38 лет.

Скончался Евгений Коростылев

Скончался Евгений Коростылев

ФБ Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 12 ноября возле населенного пункта Новотроицкое. Двух военных госпитализировали с тяжелыми травмами.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Вічна память доблесному захиснику нашої святої землі. Хай вона буде йому пухом.
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1
Скирда Женя
Скирда Женя
Светлая Память Герою!!! Смерть русско-фашистским оккупантам!!!!
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3
Рысин Алексей
Рысин Алексей
Скирда Женя, В аду свет только от горящей серы , украинские каратели после смерти попадают только в АД . И он да герой , что подорвался на своей мине , а не ребенок Донбасса .
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Скирда Женя, Откуда у хероя столько медалей? За котлы?
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0
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Земля ему стекловатой!
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