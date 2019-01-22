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Сколько украинцев убила война на Донбассе: ужасающая статистика

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С начала вооруженного конфликта на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 тысяч человек.

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве, передает DW. Примерно 3 300 погибших на Донбассе – гражданские лица, 4 тысячи – военные украинской армии, 5 500 – поддерживаемые РФ вооруженные боевики.

Кроме того, во время конфликта от 27 до 30 тысяч человек получили ранения.

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Сколько украинцев убила война на Донбассе: ужасающая статистика

"В конце 2017 года ООН приводила меньшее количество погибших в результате конфликта на Востоке Украины – 10 300 человек. Число раненых тогда оценивали в 24 000", – говорится в сообщении.

По данным ООН, в 2018 году на Донбассе погибли 55 гражданских лиц, 224 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован список бойцов Вооруженных сил, погибших во время боевых действий на Донбассе в 2018 году.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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