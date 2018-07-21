"Скатертью дорога": откровения жительницы Донбасса разгневали украинцев

В сети появилось видео, на котором жительница оккупированной территории Донецкой области Наталья заявляет о желании, чтоб "ДНР" вошла в состав России и обвиняет США в провоцировании войны в Украине.

Запись обнародовал в своем facebook российский журналист Александр Тверской.

"Мать из Смоленска, отец из Сибири, мозг из ваты. Приехали на Донбасс", - прокомментировал он ролик.

На видео женщина рассказала о том, как воспринимала события на Донбассе весной 2014 года.

"Сначала любопытство было. Что это происходит? Кто это? Что это? Но потом уже начали понимать, что мы русские. Мы разговариваем по-русски. Мы хотели просто статус Донбасса. Мы разные - и Восток, и Запад. Нам вместе просто нельзя было", - отметила она.

По ее словам, после развала СССР жители восточных и западных областей прожили в единой Украине, поскольку "не трогали друг друга". А разожгли конфликт в стране якобы американцы, которые "находят слабые места". Она также назвала нынешнее украинское руководство нацистами.

"Я не хочу быть в Украине и с Украиной. Лучше, как Захарченко говорит, свое государство, присоединенное к России", - резюмировала она.

Слова женщины разгневали пользователей сети.

"Не хотите жить в Украине - отлично, скатертью дорога! Потому как Донбасс - это украинская земля", "Господи, из-за таких тупиц сколько народу погибло и потеряло нормальную жизнь. Нет им прощения, всех в Сибирь", "Забирай свои манатки и вали", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного Донецка разгромили могилы террористов на городском кладбище.