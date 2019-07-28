Скандальный генерал Глуховеря оправдался перед "Зеленским": всплыла запись разговора

Глава ГУ Нацполиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря, который попал в скандал с задержанием полицейских сотрудниками "КОРД", стал жертвой российских пранкеров.

Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли правоохранителя, позвонив ему по телефону как подставные журналист и президент Владимир Зеленский. Запись разговора обнародовала "Страна" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Первым до главного полицейского Днепропетровской области дозвонился Вован, представившись гражданским журналистом.

Он сказал, что хочет задать генералу вопрос по поводу незаконных действий его и его сотрудников. Полицейский в ответ заявил, что "это все – российская пропаганда".

"Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, приходите в кабинет, разберемся", – добавил он.

Зеленский и Глуховеря Коллаж

После этого Лексус поговорил с чиновником как Зеленский. Отметим, голос россиянина совсем не похож на голос украинского главы, однако Глуховеря, похоже, не обратил на это внимание.

"У меня ничего не произошло. Мы действуем в соответствии с законом... Я не понимаю... Очень много блогеров... Как они это выставили, мы покамест разбираемся", – говорил "Зеленскому" глава областной полиции.

Когда псевдо-Зеленский стал сердиться и грозить увольнением, генерал заявил, что выполнит все его указания в соответствии с законом.

На замечание Лексуса о том, что он никогда не видел, чтобы сотрудники полиции так общались со своими патрульными, Глуховеря отреагировал удивлением.

"А что, плохо общался? Или что?" – спросил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно в СМИ появилось видео от 12 сентября 2018 года, когда патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

За рулем автомобиля находился водитель Виталия Глуховери.

Во время общения с патрульными он, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в области и после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

После публикации ролика следователи Государственного бюро расследований открыли на Глуховерю уголовное производство.

Как сообщили нашему изданию источники из патрульной полиции, готовится решение об отставке правоохранителя. Ему также грозит 8 лет тюрьмы.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.

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