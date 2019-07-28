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Скандальный генерал Глуховеря оправдался перед "Зеленским": всплыла запись разговора

7.5т Читать материал на украинском

Глава ГУ Нацполиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря, который попал в скандал с задержанием полицейских сотрудниками "КОРД", стал жертвой российских пранкеров.

Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли правоохранителя, позвонив ему по телефону как подставные журналист и президент Владимир Зеленский. Запись разговора обнародовала "Страна" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Первым до главного полицейского Днепропетровской области дозвонился Вован, представившись гражданским журналистом.

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Он сказал, что хочет задать генералу вопрос по поводу незаконных действий его и его сотрудников. Полицейский в ответ заявил, что "это все – российская пропаганда".

"Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, приходите в кабинет, разберемся", – добавил он.

Зеленский и Глуховеря

Зеленский и Глуховеря

Коллаж

После этого Лексус поговорил с чиновником как Зеленский. Отметим, голос россиянина совсем не похож на голос украинского главы, однако Глуховеря, похоже, не обратил на это внимание.

"У меня ничего не произошло. Мы действуем в соответствии с законом... Я не понимаю... Очень много блогеров... Как они это выставили, мы покамест разбираемся", – говорил "Зеленскому" глава областной полиции.

Когда псевдо-Зеленский стал сердиться и грозить увольнением, генерал заявил, что выполнит все его указания в соответствии с законом.

На замечание Лексуса о том, что он никогда не видел, чтобы сотрудники полиции так общались со своими патрульными, Глуховеря отреагировал удивлением.

"А что, плохо общался? Или что?" – спросил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Недавно в СМИ появилось видео от 12 сентября 2018 года, когда патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

  • За рулем автомобиля находился водитель Виталия Глуховери.

  • Во время общения с патрульными он, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в области и после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

  • После публикации ролика следователи Государственного бюро расследований открыли на Глуховерю уголовное производство.

  • Как сообщили нашему изданию источники из патрульной полиции, готовится решение об отставке правоохранителя. Ему также грозит 8 лет тюрьмы.

  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.

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Персона
Пранкер Лексус
Место
Украина Днепр
Теги
Национальная полиция Украины скандалы видео КОРД Россия
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